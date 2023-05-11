طيران الإمارات تسدد 3 مليارات درهم من ديون الجائحة

المصدر: دبي – البيان

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أثبتت طيران الإمارات باستمرار القدرة والالتزام على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية في مختلف الظروف. فبالإضافة إلى سداد التزامات التمويل المتعلقة بالطائرات عند استحقاقها، نجحت الناقلة في سداد 3 مليارات درهم (817 مليون دولار) قبل الاستحقاق من إجمالي 17.5 مليار درهم (4.8 مليار دولار) جمعتها خلال الجائحة. ويواصل هذا الضمان تعزيز ثقة شركائها الممولين في نموذج أعمالها وسمح لطيران الإمارات بإعادة جدولة 4.5 مليارات درهم (1.2 مليار دولار) من الديون خلال هذه السنة المالية وجمع 1.2 مليار درهم لتمويل شراء طائرتين جديدتين من طراز بوينج 777 بعقد إيجار تمويل إسلامي بهوامش جيدة.

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