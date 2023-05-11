مجموعة الإمارات تكافئ موظفيها على الأداء التاريخي وتمنحهم راتب 24 أسبوعاً

المصدر: دبي – البيان

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منحت مجموعة الإمارات مكافأة لفرق عملها توازي راتب 24 أسبوعاً على أن يتم إيداعها في رواتب شهر مايو، وتأتي المكافأة احتفاءً من المجموعة بأدائها القياسي للسنة المالية 2022/2023 التي سجلت خلالها عامها الأعلى ربحية على الإطلاق محققة أرباحاً قياسية جديدة قدرها 10.9 مليارات درهم وإيرادات بقيمة 119.8 مليار درهم.

وخلال السنة المالية الماضي، عززت طيران الإمارات ودناتا أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم لدعم توسع العمليات وتعزيز القدرات المستقبلية للمجموعة. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد العاملين في مجموعة الإمارات بنسبة 20% إلى 102379 موظفاً، يمثلون أكثر من 160 جنسية مختلفة.

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