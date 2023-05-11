مليون دولار قيمة جائزة مسابقة «أدنوك» لتكنولوجيا الحد من الانبعاثات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت «أدنوك»، المزود المسؤول والموثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات، اليوم مسابقة عالمية لتقديم الابتكارات التي تساهم في إعادة تشكيل مشهد الطاقة العالمي، وتقام بدعم من شركات «أمازون ويب سيرفسيس» و «بي بي» و «هب71» ومركز «نيت زيرو تكنولوجي».

وجاء إطلاق المسابقة خلال «مؤتمر الإمارات لتكنولوجيا المناخ» الذي يعقد في أبوظبي، بمشاركة أكثر من ألف من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمختصين وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين من حول العالم لدفع جهود تطوير تقنيات الحد من لانبعاثات.

وستوجه الدعوة لعشرة متسابقين نهائيين لعرض ابتكاراتهم على لجنة من الحكام في ديسمبر 2023، وسيحصل الفائزون على مبلغ 3.67 مليون درهم (مليون دولار) من «أدنوك» لتجربة ابتكاراتهم في الشركة.

ودعت «أدنوك» للمشاركة في المسابقة وتقديم الابتكارات التي لديهم كافة الشركات المتخصصة في تقنيات التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، والطاقات الجديدة، والحد من انبعاثات النفط والغاز، والتطبيقات الرقمية والمواد المتقدمة لإزالة الكربون، والحلول القائمة على الطبيعة.

تحدٍ

قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»: «يسعدنا إطلاق تحدي تكنولوجيا الحد من الانبعاثات بالتعاون مع شركاء «أدنوك»، وذلك ضمن جهود الشركة لتسريع تنفيذ استراتيجيتها للنمو منخفض الكربون التي خصصت لها 55 مليار درهم لتطوير مجموعة من المشاريع عبر سلسلة القيمة لعملياتها المتنوعة بحلول عام 2030، تشمل التقاط الكربون وتخزينه وتقنيات التقاط ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على الكهرباء لتشغيل عملياتها، وتقنيات مبتكرة لامتصاص الكربون وتعزيز الاستثمارات في الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة. ونحن نتطلع إلى رعاية وتشجيع الشركات التي تقدم ابتكارات واعدة يمكن أن تساهم في إحداث نقلة نوعية والحد من الانبعاثات وضمان مواكبة قطاع الطاقة العالمي للمستقبل».

وتقام المرحلة النهائية من المسابقة في دولة الإمارات في ديسمبر من العام الجاري، حيث سيتم دعوة 10 مشاركين من القائمة المختصرة لعرض أفكارهم إلى لجنة من المحكمين والخبراء. وسيحصل الفائزون على مبلغ 3.67 مليون درهم (مليون دولار أمريكي) لتجربة ابتكاراتهم مع تمكنيهم من الوصول والاستفادة من أحدث مرافق البحث والابتكار في أبوظبي.

ويستمر استقبال طلبات المشاركة لمدة 12 أسبوعاً يتم خلالها إكمالها وتقديمها عبر: decarbonization-challenge.com، وينتهي التقديم 11 أغسطس المقبل، يتضمن الموقع الإلكتروني للمسابقة معايير وشروط المشاركة.

يذكر أنه يتم تنظيم المسابقة بالشراكة مع مركز «نيت زيرو تكنولوجي» وبدعم من «ايه دبليو إس» و«بي بي» و«هب71».

ويتماشى تنظيم المسابقة مع استراتيجية «أدنوك» الهادفة إلى تنظيم ملتقيات تجمع الشركاء من جميع القطاعات لإيجاد حلول جديدة وفعالة تساهم في تسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة. وستساهم «أمازون ويب سيرفيسز» و«بي بي» و«هب71» بتوفير تمويل إضافي ومحكمين وتقديم الدعم المؤسسي للفائزين.

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