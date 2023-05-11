10.6 مليارات درهم أرباح تاريخية لطيران الامارات والإيرادات تتجاوز 107 مليار درهم

المصدر: دبي – البيان

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ارتفع إجمالي إيرادات طيران الإمارات للسنة المالية بنسبة 81% إلى 107.4 مليار درهم (29.3 مليار دولار أميركي)، ونجحت الناقلة في تحسين نتائجها المالية بدرجة كبيرة، وحققت أرباحاً قياسية بلغت 10.6 مليارات درهم (2.9 مليار دولار) بعد خسارة بلغت 3.9 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) في السنة السابقة. وهامش ربحي 9.9%، ما يُعدّ أفضل أداء في تاريخ الناقلة.

وأّثرت تقلبات أسعار صرف العملات هذا العام في أسواق رئيسية للناقلة، ولا سيما اليورو والجنيه الإسترليني وانخفاض سعر صرف الروبية الباكستانية، على ربحية الناقلة سلبياً بمقدار 4.5 مليارات درهم (1.2 مليار دولار أميركي).

وارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 57% مقارنة بالسنة المالية السابقة. وشكّلت تكلفة الملكية (الاستهلاك والإطفاء) وتكلفة الوقود أكبر مكونين في التكلفة الكلية في 2022/ 2023، تلتهما تكلفة الموظفين. وشكّل الوقود 36% من تكاليف التشغيل مقارنة بنسبة 23% في 2021/ 2022. وارتفعت فاتورة الوقود بنسبة 143% مقارنةً بالسنة السابقة لتصل إلى 33.7 مليار درهم (9.2 مليارات دولار) مدفوعة بزيادة مشتريات الوقود بنسبة 49% تماشياً مع ارتفاع السعة، وارتفاع متوسط أسعار الوقود بنسبة 48%.

وارتفعت السعة الإجمالية لطيران الإمارات من الركاب والشحن مع نهاية السنة المالية 2022/ 2023 بنسبة 32% لتصل إلى 48.2 مليار طن كيلومتري متاح ATKM، حيث واصلت الناقلة إعادة خدمات الركاب عبر شبكة خطوطها تماشياً مع رفع القيود على الرحلات الجوية والسفر المتعلقة بالجائحة.

واستأنفت طيران الإمارات رحلاتها إلى ست وجهات، وزادت عملياتها إلى 62 مدينة عبر شبكتها على مدار العام لتلبية الطلب القوي من العملاء، بالإضافة إلى إطلاق خدمتها إلى تل أبيب. وبحلول 31 مارس 2023، كانت شبكة طيران الإمارات تغطي 150 وجهة عبر القارات الست، بما في ذلك 9 مدن يخدمها أسطول طائرات الشحن فقط.

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