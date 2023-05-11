مجموعة الإمارات تحلق بأرباح تاريخية إلى 10.9 مليار درهم وأعلى إيرادات بـ 119.8 مليار درهم

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت مجموعة الإمارات اليوم خلال السنة المالية 2022/ 2023 عامها الأعلى ربحية على الإطلاق بفضل الطلب القوي عبر جميع أعمالها.

وحققت المجموعة أرباحاً قياسية جديدة، في تحول كامل عن خسائر السنة الماضية.

وسجلت كل من طيران الإمارات ودناتا ارتفاعات كبيرة في الإيرادات، حيث توسعت عمليات النقل الجوي والسفر بعد إزالة جميع القيود المتعلقة بالجائحة تقريباً في مختلف بقاع العالم.

وأظهر تقرير السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أن مجموعة الإمارات حققت أرباحاً قياسية قدرها 10.9 مليارات درهم (3.0 مليارات دولار) مقارنة بخسائر بلغت 3.8 مليارات درهم (1.0 مليار دولار) في السنة السابقة. وبلغت إيرادات المجموعة 119.8 مليار درهم (32.6 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 81% عن نتائج السنة السابقة. وبلغت الأرصدة النقدية للمجموعة 42.5 مليار درهم (11.6 مليار دولار) وهي الأعلى على الإطلاق، بزيادة نسبتها 65% عن السنة السابقة، ويرجع ذلك أساساً إلى الطلب القوي عبر جميع أقسام الأعمال والأسواق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز