نمو صافي أرباح مجموعة الأنصاري للخدمات المالية خلال الربع الأول من 2023 بنسبة 7.2٪

المصدر: البيان

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أعلنت اليوم مجموعة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز: ALANSARI)، ("المجموعة")، إحدى المجموعات الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والشركة الأم لشركة الأنصاري للصرافة، عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023. وهذه أول نتائج مالية للمجموعة منذ أن أدرجت 10٪ من رأس مالها المُصدر من خلال طرح عام أولي في سوق دبي المالي بتاريخ 6 أبريل 2023.

- ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 9.1٪ على أساس سنوي ليصل إلى 287 مليون درهم مدفوعا بزيادة قدرهاً 8.6٪ على أساس سنوي في إجمالي عدد المعاملات.

- وجاءت الزيادة في عدد المعاملات مدفوعة بالطلب الاستثنائي من قطاع الحلول الموجهة للشركات والذي دعم أداءه الازدهار المستمر للاقتصاد الوطني. ويعزى ذلك أيضاً إلى الزيادة القوية في أعمال الأوراق النقدية على خلفية ازدهار حركة السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة وزيادة نشاط السياحة الخارجية.

- ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7.9٪ على أساس سنوي لتصل إلى 151 مليون درهم وبلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حوالي 53٪، دون تغيُّر يُذكر، بفضل النمو القوي للإيرادات، والمساهمة المرتفعة في هامش الربح من زيادة عدد المعاملات الرقمية ونموذج المجموعة المرن القائم على ترشيد المصاريف الرأسمالية.

- بلغ صافي الأرباح 133 مليون درهم، بزيادة 7.2٪ على أساس سنوي على خلفية النمو الجيد في الإيرادات، والزيادة القوية في دخل الصرف من منتجات الأوراق النقدية ومنتجات البطاقات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى كفاءة وثبات تكلفة العمليات التشغيلية للمجموعة وزيادة عدد المعاملات التي نُفِّذت من خلال القنوات الرقمية.

- على الرغم من تزايد التكلفة التشغيلية في القطاع عموماً، إلا أن المجموعة تمكنت إلى حد ما من ضبط التكاليف الرئيسية بشكل كبير، مثل الإيجار، وذلك بفضل حصتها السوقية المسيطرة في قطاع عملها.

- ارتفع التدفق النقدي الحر للمجموعة بنسبة 3٪ على أساس سنوي إلى 141 مليون درهم، مما يدل على قوة سيولتها. ويعود سبب نمو التدفقات النقدية للمجموعة إلى نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مع بلوغ معدل التحول النقدي حوالي 93٪.

أداء المنتجات الأخرى

- شهدت خدمات دفع الرواتب وفقاً لنظام حماية الأجور زيادة قوية في الدخل التشغيلي بنسبة 23.4٪ في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من عام 2022. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى النمو في عدد العملاء الجدد من الشركات.

- على الرغم من أن أعمال كاش ترانس للحلول المتكاملة لإدارة النقد لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أنها تواصل اكتساب زخم ملحوظ، حيث ارتفع عدد عملاء كاش ترانس من ثلاثة عملاء فقط في الربع الأول من عام 2022 إلى 25 عميلاً في الربع الأول من عام 2023. وتتوقع المجموعة أن يستمر هذا العدد في النمو مع تكثيف جهود التشغيل والمبيعات ضمن خط الإنتاج هذا.

توزيعات الأرباح

- وفقاً لما تم الإعلان عنه خلال طرحها العام الأولي والمبين في نشرة الإصدار، تعتزم المجموعة توزيع ما لا يقل عن 600 مليون درهم عن السنة المالية 2023 يتم دفعها بشكل نصف سنوي مع توقع صرف توزيعات النصف الأول في أكتوبر 2023 وصرف الدفعة الثانية في أبريل 2024. وتخضع توزيعات الأرباح لتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين.

وفي هذه المناسبة، قال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية": "بدأنا عام 2023 بداية قوية لنستكمل أداءنا المالي والتشغيلي الممتاز الذي سجلناه في العام الماضي. وكان من أبرز العوامل التي دعمت نمونا المربح خلال الأشهر الثلاثة الماضية خدماتنا المتكاملة ونهجنا متعدد القنوات وقاعدة العملاء المتنوعة والمتنامية ونموذج أعمالنا القائم على ترشيد النفقات الرأسمالية. كما يستمد نمو المجموعة قوته من قوة اقتصاد دولة الإمارات وتحديداً الزيادة المطردة في عدد السياح الوافدين وثقة المستهلك الإيجابية وازدهار قطاع الأعمال.

كما يعكس أداؤنا المالي القوي في الربع الأول الفرصة الاستثمارية المجزية التي توفرها المجموعة، ويدعم وعدنا بتوزيع الأرباح، كما يفسر الطلب القوي من المستثمرين على اكتتابنا العام الذي حقق نجاحاً استثنائياً.

نتطلع لمواصلة تنفيذ استراتيجية نمونا القابلة للتنفيذ والمدعومة بسيولة قوية لتحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين على المديين المتوسط إلى الطويل. ونتوقع أن تسهم خططنا لزيادة عدد فروعنا في تعزيز مكانتنا الريادية في سوقنا المحلية ضمن قطاعي التحويلات المالية والأوراق النقدية. ونعتقد أيضا أن تواصل قنواتنا الرقمية أداءها الاستثنائي مع تفضيل المزيد من العملاء لها لما توفره من راحة وسهولة في تنفيذ معاملاتهم، وهو ما سيوسع هامش ربحنا. ومن خلال الحفاظ على حضورنا القوي في سوقنا المحلية، نعتقد أن النمو المتميز في الطلب الذي شهدناه على مختلف خدماتنا من العملاء الجدد والحاليين سيستمر في التسارع بفضل خبرتنا وخدماتنا المتميزة وسمعتنا الرائدة في السوق بالإضافة إلى فريق عملنا عالي الكفاءة. ونتوقع أيضا توسيع حضورنا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ذات إمكانات وفرص النمو القوية، مما يدعم تنويع إيراداتنا".

وقال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية": "سجلنا نمواً قوياً في جميع وحدات أعمالنا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، حيث حققت خدمات الأوراق النقدية ونظام حماية الأجور أفضل أداء بين منتجاتنا الأخرى خلال هذه الفترة.

وتستفيد خدمات الأوراق النقدية من الزيادة الكبيرة في عدد السياح القادمين إلى دولة الإمارات، حيث استقبلت دبي وحدها 4.67 مليون سائح دولي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، وفقا للبيانات الرسمية. كما دعم نمو القطاع الزيادة القوية في خدمات الأوراق النقدية للشركات. وشهد منتج البطاقات مسبقة الدفع أداء استثنائياً، حيث ارتفعت عدد المعاملات بنسبة 40٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2022. كما نمت خدمات نظام حماية الأجور نتيجة للزيادة القوية في كل من عدد العملاء من الشركات والعدد الإجمالي لملفات الرواتب التي تمت معالجتها.

بشكل عام، نحن سعداء جداً بالنمو الملحوظ في نشاط الحلول الموجهة إلى الشركات. ويرجع ذلك إلى مبادراتنا الاستراتيجية لتوسيع حصتنا في السوق في هذا القطاع المهم. ونتوقع كسب المزيد من العملاء من الشركات وزيادة المبيعات للعملاء الحاليين، بما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية نمونا. بالإضافة إلى ذلك، فإن استثمارنا في تطوير وتحسين كفاءة قنواتنا الرقمية وتحديثها بميزات جديدة باستمرار بات يؤتي ثماره، حيث ما زلنا نشهد ارتفاعا ً كبيراً في عدد المعاملات المنفذة من خلال تلك القنوات على مستوى جميع فئات خدماتنا. ونتوقع أن ينمو باستمرار عدد العملاء الذين ينفذون معاملاتهم بطريقة هجينة باستخدام فروعنا وقنواتنا الرقمية لتلبية احتياجاتهم بتحويل الأموال ودفع الفواتير".

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