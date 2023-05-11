«إرنست ويونغ»: إدراج «أدنوك للغاز» الأكبر عالمياً في الربع الأول

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف تقرير من «إرنست ويونغ»، عن محافظة نشاط صفقات الاكتتاب على زخمه في الربع الأول 2023، مع تسجيل 10 اكتتابات جمعت 3.4 مليارات دولار. وأضاف أن الإمارات شهدت أكبر اكتتاب عام على مستوى العالم في الربع الأول، مع إدراج «أدنوك للغاز» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد أن جمعت عائدات بقيمة 2.5 مليار دولار، وتمت تغطيته 58 مرة، مع تداول سعر السهم في أول يوم إغلاق أعلى بنسبة 19 % من سعر الإدراج وكان 2.37 درهم.

وأشار إلى أن اكتتاب «بريسايت إيه أي هولدينغ بي إل سي» للذكاء الاصطناعي جمع 500 مليون دولار، في ثاني اكتتاب ضمن محفظة مجموعة «جي 42»، والذي تم تغطيته 136 مرة وتم إدراجه بسوق أبوظبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز