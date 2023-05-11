طرح حصة أقلية %15 من أسهم «أدنوك للإمداد والخدمات» بسوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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تعتزم شركة «أدنوك» طرح حصة أقلية تمثل نسبة 15% من أسهم «أدنوك للإمداد والخدمات» في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ومن المتوقع أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الطرح في 16 مايو، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة والاعتبارات الأخرى.

وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في «أدنوك»: يسعدنا الإعلان عن عزمنا طرح حصة أقلية من أسهم شركة (أدنوك للإمداد والخدمات)، وهي سادس شركة تطرح (أدنوك) حصة أقلية من أسهمها في سوق أبوظبي، ويمثل الطرح المخطط تنفيذه انجازاً مهماً آخر لدولة الأمارات و(أدنوك) حيث سيساهم في ترسيخ مكانة الشركة ودورها المحوري في تحفيز نمو وتطور سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويسرنا أن نقدم للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال هذا الطرح فرصةً استثماريةً مجزيةً توفر آفاق للنمو والتطور.

توزيعات أرباح

وتهدف الشركة لدفع توزيعات أرباح قيمتها 954.9 مليون درهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، منها 238.7 مليون درهم سيتم دفعها في أكتوبر 2023، مع دفع 477.4 مليوناً أخرى في أبريل 2024. كما تتوقع الشركة زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5% سنوياً على المدى المتوسط.

وإضافةً إلى علاقتها الراسخة مع مجموعة»أدنوك«، تقدم الشركة خدماتها إلى أكثر من 100 عميل عالمي في أكثر من 50 دولة من خلال أسطول يضم أكثر من 500 قطعة بحرية مزودة بتقنيات متطورة من بينها 245 سفينة تملكها الشركة. وتستهدف»أدنوك للإمداد والخدمات«تقليل انبعاثات الكربون من كل عملية شحن بنسبة 40% على الأقل بحلول 2030 مقارنة بعام 2008.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة»أدنوك للإمداد والخدمات«: يوفر الاكتتاب العام الذي تعتزم الشركة تنفيذه فرصة مهمة لتسريع نمو الشركة، بما يدعم استراتيجية (أدنوك) الطموحة للنمو والتطور، ويساهم في تعزيز قدرات الشركة على توسعة نطاق الخدمات التي تقدمها لعملائها واستكشاف مناطق جغرافية وقطاعات أعمال جديدة.

واستناداً إلى آفاق النمو المستقبلي الواعدة للشركة، وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية، وقاعدة الأصول ذات المستوى العالمي، وفريق الإدارة المتمرس الذي تدعمه كوادر بشرية متخصصة، تمتلك (أدنوك للإمداد والخدمات) مكانة راسخة وقدرات جيدة للنمو والتطور والاستمرار في تحقيق أدائها المالي والتشغيلي القوي، مع التركيز على دعم وتعزيز أجندة الانتقال في قطاع الطاقة والحد من الانبعاثات لدولة الإمارات وأدنوك».

وتمتلك «أدنوك للامداد والخدمات»سجلا حافلا بالنجاح في تحقيق النمو على المستويين المحلي والدولي.

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