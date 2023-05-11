183 مليون درهم صافي أرباح «دانة غاز» خلال الربع الأول

المصدر: (الشارقة- البيان)

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أعلنت «دانة غاز»، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس حيث حققت صافي أرباح بقيمة 183 مليون درهم (50 مليون دولار) مقارنة بصافي أرباح بقيمة 198 مليون درهم (54 مليون دولار) خلال الربع الأول 2022.

وتراجعت الربحية بنسبة 7% رغم انخفاض أسعار البيع المحققة لمنتجات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 22%. وكان لزيادة إنتاج الشركة في إقليم كردستان العراق وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 14% أثر إيجابي في الحد من انخفاض أسعار النفط. وانخفضت الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 13% لتصل إلى 447 مليون درهم (122 مليون دولار) مقارنة بـ513 مليون درهم (140 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2022، ويعود هذا التراجع في الإيرادات والذي انعكس أيضًا على صافي الأرباح، في المقام الأول إلى هبوط أسعار النفط من مستوياتها المرتفعة.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: حقّقت الشركة نتائج مالية وتشغيلية قوية رغم تراجع أسعار الطاقة. وما زلنا نلتزم بنهجنا المالي المنضبط، إلى جانب تركيزنا على الحفاظ على مستويات الإنتاج وخفض التكاليف، وذلك على الرغم من تحديات الوضع الاقتصادي في مصر وإقليم كردستان العراق.

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