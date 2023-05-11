«حديد الإمارات أركان» تضاعف أرباحها إلى 152.2 مليون درهم بالربع الأول

المصدر: (أبوظبي – وام)

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أعلنت شركة «حديد الإمارات أركان» عن تحقيق نمو في إيراداتها وأرباحها خلال الربع الأول 2023. وضاعفت الشركة صافي الأرباح إلى 152.2 مليون درهم مقارنة مع 72.6 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022 وبزيادة نسبتها 110%.

ووصلت إيرادات المجموعة للربع الأول 2023 إلى 2.41 مليار درهم مقارنة مع 2.04 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2022 بزيادة قدرها 18%. وبلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 320.0 مليون درهم بزيادة نسبتها 41 %.

وقال المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «واصلت حديد الإمارات أركان خلال الأشهر الثلاثة الأولى 2023 أداءها المالي المتميز. ويعود هذا الأداء إلى عدة عوامل، أبرزها: دخول المجموعة إلى أسواق جديدة، والتركيز على المنتجات ذات قيمة مضافة أعلى مع تحسين هوامش الربحية، والظروف المواتية بالنسبة لأسعار التكلفة والبيع على حد سواء.

وأضاف: قمنا بتعزيز الكفاءة التشغيلية وضبط التكاليف بالتزامن مع توسيع نطاق أعمالنا واستمرارنا في التركيز على أهدافنا في مجال الاستدامة. ويعكس كل ذلك مدى التحسن في الأداء المالي الذي توقعناه ضمن الرؤية التي قامت عليها عملية توحيد أعمال شركتي حديد الإمارات وأركان.

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