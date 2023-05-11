700.000 زائر بحري تستقبلهم أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك العالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، أن محطة أبوظبي للسفن السياحية، المشغل المحلي والعالمي لمحطات السفن السياحية والوجهات البحرية الترفيهية، حققت نمواً كبيراً في أعداد كل من الزائرين والسفن السياحية خلال الموسم السياحي 2022 - 2023، ما يجعلها أكثر الوجهات للسياحة البحرية جذباً في المنطقة من حيث عدد السفن السياحية.

وشهد الموسم السياحي 2022 - 2023 انتعاشاً قوياً، حيث سجلت محطة أبوظبي للسفن السياحية وصول أكثر من 700 ألف زائر إلى أبوظبي، أكثر من 82 ألفاً منهم اتخذوا من أبوظبي نقطة انطلاق لرحلاتهم البحرية. وقد حقق الربع الأول من عام 2023 على وجه التحديد نتائج قوية، حيث بلغت أعداد المسافرين 363,494 وصلوا على متن 120 سفينة سياحية، مقارنة مع نتائج الربع الأول من عام 2022، حيث بلغ عدد المسافرين 89,953، الذين وصلوا على متن 60 سفينة سياحية؛ وبذلك يتخطى عدد الركاب في الربع الأول من عام 2023 ما تم تسجيله في كامل عام 2022 بأكثر من 37 %.

وبشكل عام، كان النمو استثنائياً مقارنة بالعام الفائت، حيث بلغ عدد الركاب أكثر من 700,000 زائر، وصلوا على متن 184 سفينة سياحية في موسم 2022 - 2023، مقارنة بعدد الزائرين خلال موسم 2021 - 2022، البالغ 177,639، الذين وصلوا على متن 130 سفينة سياحية. ويعكس هذا النمو التزام محطة أبوظبي للسفن السياحية بمواصلة دعم الجهود لإنعاش قطاع السياحة البحرية بعد التعافي من الجائحة.

وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي: «إن استقبال أعداد متزايدة من الزائرين دليل على مكانة إمارة أبوظبي بوصفها إحدى الوجهات العالمية للسياحة البحرية، وعلى الثقة العالية التي يوليها شركاؤنا من مشغلي السفن السياحية بطاقتنا الاستيعابية التي تسمح باستقبال أحدث وأكبر السفن في المنطقة».

وأضاف المزروعي: «شهدت محطة أبوظبي للسفن السياحية وشاطئ صير بني ياس للسفن السياحية تطورات كبيرة تتيح تقديم تجربة بحرية فريدة ومميزة لجميع الزائرين، وتوفر لهم فرصة استكشاف مناطق جذب سياحية استثنائية في أبوظبي، والتعرف على جمال الطبيعة الساحر في جزيرة صير بني ياس».

وقال صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تشكل السياحة ركيزة أساسية لدعم الازدهار الاقتصادي في أبوظبي، ويرجع جانب كبير من نجاح هذا القطاع إلى المكانة التي تحظى بها الإمارة، باعتبارها وجهة مفضلة للمسافرين القادمين على متن السفن السياحية. وتسلط نتائج موسم 2022 - 2023 الاستثنائية الضوء على التطور السريع لعدد زوار الرحلات البحرية».

بدورها، قالت نورة الظاهري، مديرة إدارة أعمال الرحلات البحرية بمجموعة موانئ أبوظبي: «إننا في غاية الحماس للترحيب بآلاف الزائرين القادمين إلى أبوظبي، وقد بذل فريق العمليات والجهاز الإداري في محطة أبوظبي للسفن السياحية جهوداً كبيرة لنصبح أكثر المحطات البحرية جذباً في المنطقة».

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