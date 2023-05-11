الإمارات تتصدر مراتب متقدمة عالمياً في جذب الاستثمارات

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن دولة الإمارات باتت قبلة للاستثمارات الأجنبية مع تصدرها مراتب متقدمة عربياً وإقليمياً وعالمياً في جذب الاستثمارات.

وأضاف حنفي أن أصحاب الأعمال في المنطقة يرون أن الإمارات دولة جاذبة للاستثمارات بفضل سهولة الاستثمار، وتصنيفها العالمي والعربي الذي يعد الأعلى في المنطقة.

وأشار إلى أن الإمارات نجحت في سن قوانين وتشريعات مبسطة وسلسة للاستثمارات والضرائب، إضافة إلى قوانين تسهل عملية دخول وخروج الاستثمارات دون أي عوائق أو عقبات، فضلاً عن حرية تنقل رؤوس الأموال واستقرار أسعار الصرف.

وذكر أن الإمارات جعلت من نفسها محوراً لتكون منصة استثمارية للكثير من الشركات والمؤسسات حول العالم مع توفيرها فرص استثمارية مغرية ومشروعات جاذبة، إضافة إلى أن الاستثمار في الإمارات يسمح للمستثمرين ورجال الأعمال التوسع واختراق أسواق أخرى وخصوصاً في أفريقيا وآسيا. مشيراً إلى أن زيادة حجم الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية سيصاحبه زيادة في حجم الاستثمارات البينية العربية والتي لم تتجاوز 20% في الوقت الحالي.

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