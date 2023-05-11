ستاندرد تشارترد يطلق خدمة لحفظ الأصول الرقمية بـ«دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي - البيان

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وقع بنك ستاندرد تشارترد، مذكرة تفاهم مع مركز دبي المالي العالمي للتعاون في مجال الأصول الرقمية، بما في ذلك خدمات حفظ الأصول الرقمية التي سيتم إطلاقها في المركز.

ويمثل هذا الإعلان أول تجربة لوحدة أعمال ستاندرد تشارترد لخدمات الأوراق المالية في مجال الأصول الرقمية في المنطقة. وتم تصميم عروض خدمات الأوراق المالية للأصول الرقمية للبنك لتلبية حالات الاستخدام المؤسسي، والاستفادة من أفضل الإمكانات الفنية والتشغيلية في شركة «زوديا كوستدي». ولا تزال عملية إطلاق البنك لحاضنة الأصول الرقمية خاضعة للحصول على موافقة الجهات التنظيمية. وقع مذكرة التفاهم على هامش قمة دبي للتكنولوجيا المالية كل من عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وبيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد. وتتوافق مذكرة التفاهم مع رؤية إمارة دبي لتكون في طليعة مستقبل قطاع التمويل.

نمو

وقال عيسى كاظم: نما قطاع التكنولوجيا المالية في دبي بوتيرة عالية ليشكل محركاً رئيسياً فاعلاً في دفع عجلة الابتكار والنمو تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية لترسيخ مكانة دبي لتكون ضمن أهم أربعة مراكز مالية على مستوى العالم. ويرحب مركز دبي المالي العالمي بهذه الشراكة البناءة مع «ستاندرد تشارترد» لبحث أطر التعاون وتحقيق المزيد من النمو والابتكار، تماشياً مع جهودنا المتواصلة في تشكيل مستقبل القطاع المالي معاً.

وقال بيل وينترز: نرى أن الأصول الرقمية ستشكل جزءاً مهماً من مستقبل الخدمات المالية، ونحن ملتزمون بالاستثمار في البنية التحتية والمواهب اللازمة لنكون رواد هذا المجال. تتمتع دولة الإمارات بنهجٍ متوازنٍ جداً لتبني الأصول الرقمية والتنظيم المالي، ما يجعلها السوق المثالية لنا لإطلاق خدمات حفظ الأصول الرقمية لأول مرة.

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