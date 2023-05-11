«الإمارات دبي الوطني» يؤكد التزامه بدفع جهود الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، حصول 4 من فروعه في دولة الإمارات والسعودية على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من الفئتين البلاتينية والذهبية، في خطوة تؤكد حرص البنك على قطع أشواط إضافية جديدة في مسيرة الاستدامة وتنسجم كلياً مع التزاماته في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وفي ظل حصوله على الشهادة البلاتينية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، أصبح فرع بنك الإمارات دبي الوطني في مول الإمارات أول بنك يحصل على هذه الشهادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأول فرع لبنك عربي ينال هذه الشهادة على مستوى العالم، ويشكل ذلك محطة مهمة في مسيرة الاستدامة التي يخوضها البنك.

كما حصل مكتب شركة بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال في برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» في دبي على شهادة LEED البلاتينية، بينما حصلت فروع بنك الإمارات دبي الوطني في السعودية فرعا الدمام وجده شارع التحلية على شهادة LEED الذهبية. وفي وقت سابق، حصلت فروع البنك في «أم سقيم» و«برج خليفة» والنخيل مول وفرع شارع «القدس» في العاصمة السعودية الرياض على الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة.

وقال مروان هادي، رئيس المجموعة، الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات بالبنك : يسعدنا حصول 4 من فروع بنك الإمارات دبي الوطني على الشهادات البلاتينية والذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، وهو إنجاز جديد يعكس جهودنا المتواصلة لتعزيز الاستدامة. وبصفتنا مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، نفخر بدعم مبادرات «عام الاستدامة» في دولة الإمارات والتي تكرّست في حصول فرعنا في مول الإمارات أول فرع لبنك عربي يحصل على الشهادة البلاتينية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، وأود بهذه المناسبة أن أشيد بجهود كل فرق العمل التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

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