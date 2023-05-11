اتفاق تعاون بين «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» و«إنوفيشن هب»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» اتفاقية مع مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، لتطوير منظومة تعاون تهدف لتمكين الشركات الناشئة في جميع أنحاء الإمارات. جاء ذلك خلال فعاليات «قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2023» في مدينة جميرا بدبي.

ويوفر الإطار التنظيمي لمركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي منصة مثالية للتعاون في هذا الشأن، باعتباره منظومة رائدة للابتكار في المنطقة من خلال ما يزيد على 650 شركة تقنية وابتكارية، بدءاً من الشركات الناشئة إلى الشركات أحادية القرن «يونيكورن». وستقوم «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» بتعزيز نمو قطاع التكنولوجيا المالية من خلال تمكين وإتاحة قنوات الوصول إلى أداة قائمة على البيانات وضمان توفير البيئة الملائمة لتطوير واختبار حلول أكثر فعالية.

وقال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»: «يسعدنا أن نتعاون مع مركز «إنوفيشن هب» لتمكين مجتمع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وتمكين الابتكار والنمو في هذا القطاع الحيوي في الإمارات. وتمتلك الشركة قاعدة بيانات على مستوى الدولة تضم أكثر من 15 مليون فرد وشركة، وما يزيد على 27 مليون عقد وتسهيل ائتماني، ما يجعلها أساساً بالغ الأهمية في دعم اتخاذ القرارات الرقمية لتعزيز الاستدامة الاقتصادية».

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «المزايا الاستثنائية التي توفرها كل من منظومة الأعمال في دبي ومركز «إنوفيشن هب» تعتبر بمنزلة حاضنة أعمال رائدة للشركات الناشئة والكبيرة والمؤسسات المالية على غرار «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، ما يتيح لتلك المؤسسات العمل في بيئة تنظيمية تتسم بالمرونة والقوة وترعى مناقشات قادرة على خلق مفاهيم مبتكرة ومستدامة».

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