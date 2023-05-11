34 مليون درهم صافي خسائر «إشراق للاستثمار»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «إشراق للاستثمار» نتائجها المالية للربع الأول 2023. وبلغ إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الأول 8.3 ملايين درهم مقارنة مع 7.9 ملايين درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ صافي خسائرها 34 مليون درهم؛ نظراً لحركة الاستثمارات المالية والعقارية على أساس سعر السوق.

وسجلت الشقق السكنية للشركة في «مارينا رايز» والشقق الفندقية في «نوران مارينا» معدلات إشغال قياسية بلغت 93 % و97 % على التوالي منذ بداية العام. وحققت العمليات التجارية أرباحاً بلغت 8.3 ملايين درهم في الربع الأول. واصلت «إشراق» إحراز تقدم سريع على صعيد محفظة الأراضي ضمن استراتيجية تسييل الأصول منخفضة الربحية. ونجحت الشركة في استكمال بيع 7 قطع أراضٍ تمثل 27 % من مساحة أراضيها الحالية وفقاً للقيمة الدفترية بمبلغ 208 ملايين درهم وفقاً للقيمة الدفترية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز