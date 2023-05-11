«اقتصادية الشارقة» تعزز التواصل مع القطاع الصناعي

المصدر: الشارقة - البيان

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نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، عدداً من الزيارات الميدانية لعدد من المصانع الغذائية والدوائية في المناطق الحرة التابعة لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بهدف تعزيز التواصل الدائم مع القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال.

وتفقدت دائرة التنمية الاقتصادية سير العمل في المصانع الغذائية والدوائية وبرامجها الإنتاجية والتصديرية. وأعرب سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن تقدير الدائرة للدعم الذي تقدمه هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة للمنشآت الصناعية العاملة في المناطق الحرة التابعة لهم ودورهم في ترك أثر واضح في الصناعات التي تمتاز بها الإمارة إقليمياً ومحلياً.

وثمن سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، هذه الزيارة التي تأتي انطلاقاً من الحرص المشترك على تعزيز التنسيق والتعاون في توفير قنوات وآليات تسويق مبتكرة للفرص والبيئة الاستثمارية في الشارقة.

وقال عبد العزيز المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في دائرة التنمية الاقتصادية إن زيارات الدائرة لمنشآت المصانع الغذائية والدوائية في الإمارة تندرج ضمن سعيها لتعزيز التواصل الدائم والمستمر مع مجتمع الأعمال المحلي وللتعرف عن قرب على واقع القطاعات الاقتصادية عموماً والقطاع الصناعي بشكل خاص .

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