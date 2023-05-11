جامايكا تستلهم تجربة دبي السياحية

المصدر: دبي - البيان

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كشف إدموند بارتليت وزير السياحة في دولة جامايكا، عن خطط تُجرى على قدم وساق؛ لتعزيز مجال السياحة بين دولتي الإمارات وجامايكا، وأن بلاده تراهن على تجربة دبي السياحية للاستفادة منها، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية في الدولة التي تقع في البحر الكاريبي.

وجاء إعلان الوزير الجامايكي عقب لقاء جمعه مع عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، والتقى المسؤولان أخيراً في وزارة الاقتصاد الإماراتية، حيث ناقشا مجالات التعاون في قطاع السياحة، التي ستعود بالنفع على البلدين.

وقال بارتليت: «ستدعمنا دبي فيما يتعلق بتطوير سوق السياحة MICE، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وفي المقابل سندعم المرونة والاستدامة، وبناء برامج الثروة البشرية، وتطوير المنتجات والتسويق».

وعبّر الوزير الجامايكي عن حماسه لإمكانات التعاون في مجال سياحة الرحلات البحرية، مشيراً إلى أنّ «دبي، تُعدّ واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، والتي تدعم الشراكات في جميع أنحاء العالم، وجامايكا تبحث عن مثل هذا التعاون».

ومن القضايا الرئيسية التي ناقشها الاجتماع أيضاً؛ إمكانية إقامة مقر لمركز إدارة الأزمات بقطاع السياحة العالمية (GTRCMC)، في الإمارات، والذي يعدّ أحدث فرع للمركز، إضافة إلى مكاتبها في دول بما في ذلك كينيا والأردن وكندا.

وأشار وزير السياحة إلى أنه سيتم إجراء مزيد من المناقشات لإضفاء الطابع الرسمي على هذه الترتيبات، من خلال توقيع مذكرة تفاهم على هامش مؤتمر كوب 28، الذي تستضيفه الإمارات في نوفمبر المقبل. وقال بارتليت أثناء مشاركته بسوق السفر العربي 2023، إنه يتطلع إلى أنّ تبلغ مكاسب بلاده من السياحة 4.2 مليارات دولار العام الجاري، مؤكداً أن سوق السفر العربي انطلاقة قوية لقطاع السياحة.

وقد شهدت جامايكا انتعاشة سياحية جذبت مؤخراً نحو 4.1 ملايين زائر؛ نظراً لعودة الرحلات البحرية واليخوت الفاخرة، التي تستقبل 1.6 مليون زائر.

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