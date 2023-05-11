ولي عهد الفجيرة يطلع على أهداف ومشاريع جمعية الإمارات لرائدات الأعمال

المصدر: (الفجيرة - وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، وفداً من جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، بحضور الدكتورة شفيقة العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية. واستمع سموه خلال اللقاء، إلى شرحٍ تعريفي عن أهداف الجمعية وخططها التطويرية في مجال ريادة الأعمال، والفئات المستهدفة في مبادراتها ومشاريعها المتنوعة في هذا المجال.

وأشار سموه، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتعزيز قطاع الأعمال، وتشجيع الشباب على الانخراط فيه وتطويره بالمهارات المتجددة، بما يتواءم مع رؤية الدولة في مسيرة نموها الاقتصادي، وتنميتها الشاملة.

وأشاد سموّه، بدور الجمعية ومشاريعها الحالية والمستقبلية الطامحة إلى تحقيق استدامة الأعمال بين رائدات الأعمال في الدولة، مؤكّداً أهمية تقديم أفضل البرامج التأهيلية والتدريبية التي تخدم هذا القطاع الحيوي وفق أفضل المعايير وأكثرها جودة وكفاءة. وتقدّم وفد الجمعية، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على حفاوة الاستقبال، ودعم سموه لقطاع ريادة الأعمال وتطويره وتعزيز أهدافه بين أفراد المجتمع.

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