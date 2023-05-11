«الاتحاد العقارية» تتحول من الخسائر إلى ربح 12.3 مليون درهم في الربع الأول

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة الاتحاد العقارية نتائجها المالية الموحدة لفترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس 2023 حيث حافظت على أدائها الإيجابي القوي وواصلت تنفيذ خطة التعافي الاستراتيجية بنجاح.

وسجلت الشركة صافي ربح قدره 12.3 مليون درهم في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بخسائر صافية وصلت 12.5 مليون درهم خلال الفترة من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات من عقود العملاء إلى 122.1 مليون درهم خلال الفترة، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل التحسن الكبير في أداء الشركات التابعة للمجموعة والزخم الإيجابي القوي في سوق العقارات في دولة الإمارات.

انضباط مالي

وحققت الاتحاد العقارية تحسناً كبيراً في الكفاءة خلال هذا الربع بفضل تنفيذ استراتيجية تعزيز الربحية من خلال الانضباط المالي. وأسهم ذلك في خفض النفقات الإدارية والعامة بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 16.6 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023. وارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 335% لتصل إلى 19.8 مليون درهم في الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تقدم قوي

وقال عامر خانصاحب، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية: تواصل المجموعة إحراز تقدم قوي في تنفيذ خطة التعافي الاستراتيجية، واستكمال النجاحات التي بدأت في العام الماضي. وينعكس التنفيذ الناجح لخطة التعافي على تحقيق الشركة للأرباح وزيادة أرباحها التشغيلية بنسبة 335% خلال هذا الربع.

تعزيز

وأضاف: سنسعى بكل قوة لمواصلة التركيز على تعزيز الكفاءة وتحسين الربحية والتدفقات النقدية. تتمتع الشركة بمكانة قوية تمكنها من تقديم قيمة مستدامة لمساهمينا من خلال الاعتماد على خبرتنا ومحفظة الأراضي المتميزة المملوكة للمجموعة في دفع النمو والاستفادة من فرص ازدهار سوق العقارات في الإمارات.

وتعمل الشركة على تقييم العديد من فرص النمو والتطوير المحتملة للاستفادة من محفظتها من الأراضي المتميزة. وتمكنت الشركة من الحفاظ على القيمة الدفترية عند 0.46 درهم للسهم كما في 31 مارس 2023، وذلك بفضل تركيز الإدارة على تحسين الأداء وخفض التكاليف.

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