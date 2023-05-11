«رأس الخيمة الوطني» يطلق حلاً للإعداد للبطاقات الائتمانية الفورية

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلق بنك رأس الخيمة الوطني حلًا رقميًا جديدًا للخدمة الذاتية يتيح للعملاء التقدم للحصول على بطاقة ائتمان راك بنك رقميًا والحصول على بطاقة افتراضية متبوعة فورًا ببطاقة فعلية في غضون يومي عمل، مما يعكس خططه المتواصلة لتعزيز باقة الخدمات الرقمية تماشياً مع متطلبات العصر.

ويحصل عملاء البنك الجدد الذين يتقدمون للحصول على بطاقة ائتمانية من خلال تطبيق راك بنك بمجموعة من المزايا، بما في ذلك استرداد نقدي يصل إلى 1000 درهم، واشتراكات مجانية في خدمات البث عبر الإنترنت، ومكافآت متنوعة للسفر والضيافة والمطاعم. ويمكن لأي مقيم في الإمارات يزيد عمره على 18 عامًا التقدم للحصول على بطاقة ائتمان من خلال تطبيق راك بنك عن طريق تحميل المستندات اللازمة.

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