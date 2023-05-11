سوق دبي يصعد و«دو» و«أرامكس» يقودان مكاسب 11 شركة

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.05% إلى مستوى 3572.99 نقطة، وقاد سهما الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» و«أرامكس» مكاسب 11 شركة بسوق دبي، وارتفعا 3.9% و2.9% على التوالي. وشهد سوق دبي المالي بختام جلسة أمس ارتفاع أسهم بنك السلام- البحرين 5.4%، والإمارات للمرطبات 2.13%، وديوا 1.22%، والإمارات دبي الوطني 0.35%. واستحوذ «ديار للتطوير» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 41.55 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» جاذباً نحو 33.6 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة جاوزت 33 مليون درهم.

رأس المال السوقي

وأضافت أسواق الأسهم المحلية ما يقارب 10 مليارات درهم إلى رأسمالها السوقي، مدعومة بإعلان الشركات المدرجة عن نتائج قوية للربع الأول 2023. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.4 تريليونات درهم في نهاية الجلسة إلى 3.41 تريليونات درهم بنهاية الجلسة، موزعة بواقع 2.78 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و625.72 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. وحقق السوقان إجمالي 20.4 ألف صفقة شملت 547.24 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 312.8 مليون سهم في سوق أبوظبي و234.43 مليون سهم في سوق دبي.

سيولة

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.7 مليار درهم بختام جلسة الأربعاء توزعت بين 1.37 مليار درهم في سوق أبوظبي و297.36 مليون درهم في سوق دبي.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.36% إلى 9723.99 نقطة، بدعم الأسهم القيادية، وقفز سهم فودكو الوطنية 9.4%، مغلقاً عند سعر 1.75 درهم. وارتفع في السوق أسهم رأس الخيمة العقارية 4.5%، وأدنوك للتوزيع 3.05%، وملتيبلاي 1.97%، والعالمية القابضة 0.25%. واجتذب سهم «الدار العقارية» سيولة جاوزت 312.6 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً أكثر من 252 مليونا.

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