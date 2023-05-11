غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تبحث استقطاب الشركات الناشئة الفلسطينية

المصدر: دبي - البيان

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بحثت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي، مع وفد فلسطيني ضم عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة بنك فلسطين وحاضنة انترسيكت، و21 ممثلاً عن الشركات الناشئة، في أول اجتماع من نوعه لتعزيز فرص الأعمال والشراكات الاقتصادية بين دبي وفلسطين.

وشهد جدول فعاليات البعثة التجارية الفلسطينية، عقد 237 اجتماع عمل ثنائياً مع شركات من دبي، بمعدل 10 اجتماعات للشخص، وهو رقم قياسي، يعكس أهمية الاجتماعات في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.

وترأس الوفد الفلسطيني هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، وضم ليندا ترزي عضو مجلس الإدارة، وكامل الحسيني مدير إدارة العلاقات والتعاون الاستراتيجي، وراتب الرابي الرئيس التنفيذي لحاضنة انترسيكت للريادة. وضمّ الوفد كذلك ممثلين عن 21 شركة فلسطينية ناشئة.

وخلال اجتماعه مع الوفد، قال محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي: «تؤكد هذه الزيارة التزام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي باستقطاب الشركات الأجنبية الناشئة، وتشجيعها على التعاون مع الشركات العاملة في دبي، واستكشاف أبرز العوامل التي تشجع الشركات الدولية على الاستثمار في الإمارة. وبدعم من الاستراتيجيات والخطط الحكومية المتنوعة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، واستراتيجية دبي للميتافيرس، وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، نسعى لمساعدة الشركات الأجنبية الناشئة على تأسيس أعمالها في الإمارة، والاستفادة من المزايا الاستثمارية لاقتصادها الحديث».

وأطلع لوتاه الوفد على جهود الإمارة لاستقطاب 30 شركة يونيكورن، وتوفير كل الدعم لها بحلول 2033، مؤكداً أن منظومة الشركات الناشئة في دبي، ساهمت على مدى عشرين عاماً في تعزيز مكانة العديد من شركات اليونيكورن.

وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر غرف دبي، ألقى هاشم الشوا كلمة، أكد فيها أن الشركات الناشئة في فلسطين، تنظر إلى التوسع في المنطقة، وتعتبر دبي هي المنصة الطبيعية لهذه الشركات للوجود فيها للانطلاق إلى المنطقة والعالم، مشيراً إلى أنه تم عقد المؤتمر الرابع لريادة الأعمال في متحف المستقبل في نوفمبر، وموضحا أن هذا النشاط هو النشاط الثاني لهم بدبي.

واطلع الوفد على واقع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما يقارب 95 % من الشركات بدبي، وتوظف 42 % من القوى العاملة فيها، وتسهم بـ 40 % من ناتج الإمارة.

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