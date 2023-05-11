«الهلال للمشاريع» تستضيف قمة تكنولوجيا سلسلة التوريد في دبي

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلنت الهلال للمشاريع الناشئة، منصة الهلال للمشاريع المختصة برأس المال الاستثماري المؤسسي، استضافة قمة تكنولوجيا سلسلة التوريد، تحت شعار «صياغة المستقبل القائم على التكنولوجيا»، في فندق جروفنر هاوس بدبي 24 مايو. وسيجمع الحدث المستثمرين ورجال الأعمال وقادة الصناعة لاستكشاف الفرص والتحديات التي تطرحها التطورات الحديثة في تكنولوجيا سلسلة التوريد ومناقشة دور رأس المال الخاص في دفع الابتكار والنمو. وستتضمن القمة، نقاشات ثاقبة من خبراء الصناعة تركز على تقنيات تدعم سلسلة التوريد المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء (IoT)، والروبوتات، وكيف يمكن الاستفادة من هذه التقنيات في زيادة الكفاءة والحدّ من التكاليف وتحسين رضا العملاء.

وأظهرت الأبحاث أن حجم السوق العالمي المتوقع للذكاء الاصطناعي في سلسلة التوريد ستبلغ قيمته 14.3 مليار دولار بحلول عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 20.17%. وستنفذ 75% من المؤسسات الكبيرة ستنفذ شكلاً من أشكال اللوجستيات الداخلية والروبوتات الذكية في عمليات المستودعات الخاصة بها بحلول عام 2026. ويعود النمو بشكل أساسي إلى التحولات المرتبطة بجائحة كورونا، كما تم دفعه بشكل أكبر من خلال التقدم المستمر للتكنولوجيا.

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