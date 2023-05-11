«أراضي دبي» تطلق «حاضنة الابتكار العقاري» بهدف استقطاب الشركات العالمية الناشئة

المصدر: دبي- البيان

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أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال قطاع التطوير العقاري اتفاقيّة تعاون مع شركة اكسكلوسيفرس للتكنولوجيا لإطلاق مشروع «حاضنة الابتكار العقاري 2023» بهدف المساهمة في استقطاب الشركات العالمية الناشئة في الابتكار العقاري وبناء قدرات ومهارات الأفراد والشركات المحلية في القطاع. يأتي ذلك تعزيزاً لمنظومة الدائرة الرقميّة وانسجاماً مع أجندة دبي الاقتصاديّة D33 الرامية إلى تمكين اختبار وتسويق المنتجات والتقنيات الجديدة والمبتكرة في الإمارة.

وبموجب اتفاقيّة وقعتها ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في أراضي دبي، وكريستيان ايونيل اونيتيو، المدير العام لشركة اكسكلوسيفرس للتكنولوجيا؛ يسعى الطرفان إلى تعزيز الثقة في القطاع العقاري في الإمارة، من خلال توفير بيئة استثمارية مميزة وحوكمة جيدة للمنظومة العقاريّة وضوابط حاضنة للابتكار العقاري عبر منصة افتراضية حاضنة ومسرّع أعمال وشركات التكنولوجيا العقاريّة، وبالتالي زيادة سعادة المتعاملين والارتقاء بالخدمات للوصول إلى أفضل النتائج.

وتشمل الاتفاقيّة تحقيق التعاون في العديد من المجالات، في مقدمتها جمع نخبة من أفضل الخبراء لتقوم شركة اكسكلوسيفرس للتكنولوجيا بإنشاء الحاضنة الافتراضية، مع مراعاة أفضل المعايير والممارسات المحلية والعالمية، وتحقيق أمن المعلومات، على أن يكون إطلاق الحاضنة من إمارة دبي للعالم، كجزء من أجندة دبي الاقتصادية لصالح دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وقالت ماجدة راشد: تُدرك دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأهمية الكبيرة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحديداً في إطار دعم وتنفيذ أجندة دبي الاقتصادية الرامية إلى وضع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم. من هذا المنطلق نؤكّد التزامنا باستراتيجية الدائرة الرامية إلى تعزيز الريادة في الاستقطاب والاستثمار العقاري، وتقديم كافة الخدمات الاستباقيّة التي تُسهم في تمكين المجتمع العقاري، وجاءت الاتفاقيّة مع شركة اكسكلوسيفرس ضمن مساعينا بتشكيل خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاع العقاري. وسيكون مشروع حاضنة الابتكار العقاري خطوة هامة بالتعاون مع «ساندبوكس دبي» لاختبار وتسويق المنتجات والتقنيات الجديدة بهدف أن تكون دبي مركزاً رئيسياً لاحتضان الابتكارات.

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