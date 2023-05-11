إطلاق «سيتي سكيب واير» لتعزيز المسيرة المهنية للمرأة بقطاع العقار

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت إنفورما ماركتس، الجهة المنظمة لمعارض سيتي سكيب العقارية، منصة العقارات الأبرز في دبي، إطلاق منصة سيتي سكيب واير في دبي، والتي تهدف إلى مساعدة السيدات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على تطوير مسيرتهن المهنية في مجال العقارات، والوصول إلى مزيد من فرص الأعمال.

وسيتم تنظيم مؤتمر يتضمّن برانش عمل، وجلساتٍ حوارية وفرص تفاعل، حيث تشجع الفعالية خبراء القطاع على خوض نقاشاتٍ ملهمة حول مواضيع الابتكار والاستدامة والاستثمار. وتلقي ماجدة علي راشد الرئيسة التنفيذية لقطاع التطوير العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، الكلمة الافتتاحية للفعالية.

وقالت ماجدة راشد: « المبادرة خطوة متميزة تسهم بقوة في تمكين السيدات الناشطات في قطاع العقارات، عبر منحهن فرصة تبادل الرؤى والتواصل لاكتساب الثقة بقدرتهن على النجاح في القطاع ».

وأشارت أيلا إقبال مديرة المؤتمر بسيتي سكيب واير، إلى استهداف تحويل منصة سيتي سكيب واير إلى مجتمع تفاعلي للسيدات الطموحات في قطاع العقارات بالمنطقة .

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