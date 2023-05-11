99.7 مليون درهم صافي أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» الربعية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس. وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة: أسهمت عمليات الاكتتاب القوية والأداء المميز للأعمال في تحقيق صافي أرباح بلغت 99.7 مليون درهم، بزيارة بنسبة 17.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما نجحت الشركة في تعزيز العائد على السهم الواحد من 0.15 درهم إلى 0.17 درهم.

وأضاف: واصلنا الاستثمار في المجالات الرئيسية التي تسهم في تطوير عملياتنا وتعزز من وتيرة النمو المستدام. ندرك أهمية الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والابتكار لمواصلة تطوير عملياتنا التشغيلية من خلال اعتماد أحدث التقنيات والحلول المبتكرة.

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