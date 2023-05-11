«إنتغريت ميدل إيست» يناقش أحدث اتجاهات التقنيات السمعية البصرية

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق بدبي الأسبوع القادم فعاليات معرض «إنتغريت الشرق الأوسط»، الحدث الأبرز في مجال التقنيات السمعية البصرية، والذي يتيح فرصاً واسعةً للتواصل والتعلم، ويشكِّل المعرض منصةً هامةً تجمع مختلف رواد مجتمع التقنيات السمعية البصرية الاحترافية ووسائط الإعلام من مختلف أنحاء العالم لتباحث ومشاركة أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في القطاع.

وسيُقام الحدث بالتزامن مع المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية-كابسات 2023، في الفترة من 16 إلى 18 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيسلِّط الضوء على أهمية حلول التقنيات السمعية البصرية المتكاملة. ويوفّر المعرض للزوار العديد من الفعاليات المباشرة والتفاعلية، بما في ذلك عروض الإضاءة، ومنطقة التعلم التفاعلية، والساحة التجريبية للمؤتمرات، ومحاكي المنزل الذكي، واللافتات الرقمية، وتقنيات التعليم، وغرف القيادة والتحكم، وحلول الفعاليات المباشرة. كما سيتضمَّن المعرض شاشة عرض جدارية كبيرة بتقنية (LED) من شركة «آبسن»، المزود العالمي لحلول العرض الرقمية.

كما يستضيف المعرض عروضاً تقديمية وندوات وجلسات حوارية مع متحدثين بارزين من مختلف أنحاء العالم،

وتشمل هذه الفعاليات حواراتٍ هامة حول الاتجاهات السائدة في القطاع، مثل مستقبل التقنيات السمعية البصرية الاحترافية، وتزايد استخدام التكنولوجيا الافتراضية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

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