«ريبل» لحلول البلوك تشين والعملات المشفرة توسع حضورها بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ريبل»، الشركة المتخصصة في مجال تزويد حلول البلوك تشين والعملات المشفرة للمؤسسات، عن توسيع وجودها في دبي، وذلك من خلال افتتاح مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، كما أعلنت أنها ستنظم المؤتمر العالمي السنوي للعملاء «سويل جلوبال 2023» بنسخته السابعة بدبي في 8 - 9 نوفمبر.

وتركز «ريبل» بشكل كبير على خدمة العملاء في جميع أنحاء العالم، حيث يُشكل العملاء خارج الولايات المتحدة أكثر من 90 % من أعمال الشركة. وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إحدى الأسواق الرئيسية للشركة، حيث تتضمن شبكة عملائها عدداً من المؤسسات الكبيرة في المنطقة، مثل ساب، وبنك قطر الوطني، ولولو المالية القابضة، والأنصاري للصرافة، وبنك رأس الخيمة، وغيرها، والتي تمثل نسبة 20 % من إجمالي عدد العملاء في الشركة. ويتألف أكثر من نصف حجم مدفوعات «ريبل» في المنطقة من المدفوعات التي تتم عبر الحدود، مثل التحويلات المالية من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية إلى الهند. وفي عام 2020، اختارت الشركة مركز دبي المالي العالمي ليكون مقراً لأعمالها في المنطقة، وذلك للاستفادة من البيئة التنظيمية المتطورة في دبي، وشبكة علاقاتها التجارية الواسعة، فضلاً عن سمعتها العالمية بوصفها مركزاً رائداً في مجال المال والأعمال.

مميزات دبي

وقال براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل: اخترنا دبي لتكون مقراً رئيسياً لشركتنا وإقامة مؤتمر «سويل جلوبال»، نظراً لما تتمتع به المدينة من بيئة تنظيمية ذات تفكير مستقبلي، كما أن الجهات التنظيمية هنا نجحت في التغلب على التحدي الذي يتمثل في إنشاء إطار مناسب يُمكّن صناعة العملات المشفرة المحلية من الازدهار، والمساهمة في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة تحمل المشاركين مسؤولياتهم بشكل كامل. وأضاف: تؤدي دبي دوراً رئيسياً في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، وبفضل قيادتها الرشيدة، تمكنت الإمارة من تحويل نفسها إلى مركز رائد في التكنولوجيا المالية، معتمدة على أحدث التقنيات في العملات المشفرة والبلوك تشين، ما يدفع بالابتكار والاستثمار الأجنبي نحو مستويات متقدمة.

من جانبه قال نافين جوبتا، المدير التنفيذي لجنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ريبل: مع ارتفاع حجم التجارة الدولية، تتزايد الحاجة إلى المدفوعات العابرة للحدود يوماً بعد يوم، حيث وصل حجم هذه المدفوعات إلى ما يقرب من 156 تريليون دولار في عام 2022 وحده. وأضاف: في منطقة حيوية مثل منطقة الشرق الأوسط التي تتضمن العديد من الأسواق والممرات المهمة لتحويل الأموال، تركز المؤسسات المالية على تعزيز سرعة وكفاءة وتخفيض تكلفة المدفوعات، بما يلبي احتياجات الأشخاص الذين يعتمدون على هذا النوع من الخدمات بشكل كبير. وأشار إلى أن ريبل تعتبر من أوائل الشركات التي تستخدم العملات المشفرة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمدفوعات عبر الحدود، والتي تقدر بتريليون دولار. واختتم بالقول: فخورون بوجودنا في الإمارات، ونتطلع إلى تطوير أعمالنا في المنطقة.

مؤتمر

ويأتي مؤتمر «سويل جلوبال» في دبي ليكون تكملة لسلسلة من الأحداث الناجحة السابقة، التي حضرها المئات من عملاء وشركاء «ريبل» في لندن وسنغافورة، وهما من المراكز المالية الرئيسية في العالم.

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