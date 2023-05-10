"منتدى قادة المطارات العالمية" يتوقع تصدر الشرق الأوسط لأرقام حركة الطيران على مستوى العالم

المصدر: وام

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توقع خبراء منتدى قادة المطارات العالمية تصدر منطقة الشرق الأوسط أرقام حركة المرور على مستوى العالم بنسبة 93% خلال العام الجاري، مقارنة بمستويات ما قبل العام 2019 وتعافي حركة المسافرين بالكامل في عام 2024 ونمو بنسبة 4.2% سنوياً حتى العام 2040.

جاء ذلك خلال الاحتفال بالدورة العاشرة لمنتدى قادة المطارات العالمية، بالتزامن مع فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمعرض المطارات المقام بمركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 11 مايو الجاري.

وقال كاشف خالد المدير الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن تعافي صناعة الطيران يسير على الطريق الصحيح مع بداية قوية للعام 2023.

ولفت عمر بن غالب، نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، إلى الرؤية في إنشاء نظام طيران بيئي عالمي المستوى يحتضن أحدث التقنيات ويعزز الابتكار والاستدامة، ويقدم تجربة استثنائية للعملاء، مؤكداً أهمية الاستثمار في القطاع من خلال البنية التحتية وتحديث الإطار التنظيمي وتعزيز القدرات التشغيلية.

وقال: "لا تخلو صناعتنا من التحديات الناجمة عن التهديدات الأمنية، والتعطيل التكنولوجي، والمخاوف البيئية والتوقعات المتطورة للعملاء، ويجب أن نبحر بسرعة في مشهد متغير، حيث ندرك أهمية الطيران في تنميتنا الوطنية، ولا نزال ملتزمين بوضع مطاراتنا وشركات الطيران لدينا في الطليعة لجهة أفضل الممارسات العالمية".

وأضاف: "تبنينا التكنولوجيا المتقدمة للتحول الرقمي مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والبلوك تشين، وتكمن الاستدامة في صميم نهجنا، فنحن ندرك الأثر البيئي الناجم عن صناعة الطيران والحاجة الملحة للتخفيف منه عبر الشراكة الاستراتيجية والتعاون والممارسات الصديقة للبيئة بين كافة مطاراتنا وشركات الطيران، ونحن ملتزمون بخفض بصمتنا الكربونية وبكوننا الوصي المسئول على البيئة".

بدوره، قال إبراهيم أهلي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية: "تطورت أساليبنا في السنوات الأخيرة مع تزايد التحديات باستمرار بعد انتشار الجائحة، وقد تغلبت دبي خلال أقصر فترة ممكنة على هذه التحديات وأصبحت مركزاً للطيران والمسافرين".

وتحدث نعمان الصالح، القائم بأعمال رئيس شؤون الشركات والاستدامة بمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، عن دور الاقتصاد التداولي في إدارة الحركة الجوية والنظام البيئي للطيران، مؤكداً أن صناعة الطيران تلعب دوراً حاسماً لجهة الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة، كما أنه من خلال اعتماد مبادئ الاقتصاد التداولي، يمكن لصناعة الطيران تقليل تأثيرها البيئي وخلق فرص اقتصادية جديدة.

يُقام معرض المطارات، بتنظيم من قبل شركة آر إكس غلوبال، ودعم هيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، ومؤسسة مطارات دبي، ووكالة دبي الوطنية للسفر الجوي، ورعاية شركات إيه دي بي سيفغيت، وسميث ديتكشن، وحديد للخدمات الدولية.

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