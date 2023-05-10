«الإمارات للعطور والعود» ينطلق بإكسبو الشارقة أكتوبر المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

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تحتضن إمارة الشارقة وللمرة الأولى فعاليات النسخة الأولى من معرض «الإمارات للعطور والعود»، الذي سينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2023، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها المركز لإغناء أجندة فعالياته بمعارض نوعية متخصصة، بما يرسخ مكانة الإمارة كوجهة إقليمية رائدة لأهم الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

وسيشكل الحدث فرصة مهمة للشركات المحلية والمهتمين بصناعة وإنتاج العطور، للقاء كبار صنّاع وموزعي العطور على مستوى العالم وعقد الصفقات وبناء علاقات تجارية جديدة، حيث من المتوقع أن تشهد النسخة الأولى من الحدث مشاركة أكثر من 500 علامة تجارية محلية وعالمية وأهم الشركات المحلية والعالمية ونخبة من الخبراء والصنّاع والمتخصصين.

صناعة المعارض

وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، أن معرض الإمارات للعطور والعود يعكس حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تعزيز قائمة الفعاليات والأحداث التي ينظمها ويستضيفها إكسبو الشارقة لترسيخ مكانته كأحد أهم منظمي المعارض على مستوى المنطقة، إلى جانب مواكبة المسيرة التنموية التي تشهدها إمارة الشارقة، والتي تتطلب تحقيق معدلات نمو كبيرة في صناعة المعارض والفعاليات المتخصصة وتمكينها من تحقيق مساهمة فاعلة في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية ومن ضمنها صناعة العطور والتي تعتبر من الصناعات الواعدة بالكثير من الفرص الاستثمارية وهو ما يعكس أهمية هذا السوق وضرورة مواكبته بمعارض متخصصة تعزز من فرص ازدهاره.

إضافة نوعية

من جانبه أشار سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن معرض الإمارات للعطور والعود يمثل إضافة نوعية ومبتكرة لقائمة المعارض التي تشهدها إمارة الشارقة، ولا سيما أن الحدث يحقق تكاملاً عملياً مع الفعاليات التي ينظمها إكسبو الشارقة والمتخصصة بالرفاهية والأناقة والجمال والتي من أبرزها معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ومعرض جواهر الإمارات، مؤكداً حرص المركز على تقديم نسخة متميزة من معرض الإمارات للعطور والعود تستقطب أهم وأكبر الأسماء في مجال العطور محلياً وخليجياً وعالمياً وتجمع أرقى وأحدث المنتجات تحت سقف واحد، بما يلبي تطلعات الجمهور وعشاق العطور والرفاهية ويقدم لهم الفرصة لاقتناء أحدث المنتجات العالمية والإقليمية والمحلية وأجواد أنوع العود، هذا إلى جانب دور المعرض في توفير الكثير من الفرص التجارية والتسويقية للعارضين سواء على صعيد عقد الصفقات وتبادل الخبرات والتجارب أو على صعيد عرض أحدث منتجاتهم أمام شريحة واسعة من الجمهور وتعزيز نسبة مبيعاتهم.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار، ولا سيما أن العطور الخليجية تحظى دائماً باهتمام الذوق العربي، وتستقطب اهتمام قطاعات كبيرة من المستهلكين العالميين، هذا إلى جانب الطلب المحلي المتنامي على العطور وحجم سوقها الكبير في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي بلغ 2.7 مليار دولار في عام 2022.

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