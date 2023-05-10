مكتوم بن محمد يلتقي رئيس شركة مورجان ستانلي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، جيمس جورمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي.

وقال سموه على حسابة في "تويتر": "التقيت اليوم جيمس جورمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي، وناقشنا الفرص التي يمكن للمؤسسات المالية العالمية الاستفادة منها في دبي في ظل ما توفره من بيئة مالية عالية الكفاءة، وأطر تشريعية تدعم النمو وتعزز النجاح. حريصون على دعم الشركات المالية العالمية لتحقيق نجاحات مشتركة تليق بدبي كمنصة عالمية للأعمال والاستثمارات وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز