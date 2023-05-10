الإمارات والكونغو يبحثان التعاون الاقتصادي في البنية التحتية

المصدر: وام

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أعلن ملتقى الاستثمار السنوي في دورته الـ 12 بأن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية ستتعاونان في العديد من المشاريع مع التركيز على التعاون الاقتصادي والاستثمار والبنية التحتية.

جاء الإعلان خلال فعاليات منتدى "استثمر في المونغو" المقام ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي، حيث ترأس المنتدى علي رامي شريك عام في الاستثمارات الدولية الانسانية بالإضافة إلى العديد من المتحدثين البارزين من بينهم سعادة ماري نجيكا اوبومبو، سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الدولة، وراشد الطنيجي مدير إدارة الترويج التجاري في وزارة الاقتصاد، ومارسيل كاندا رئيس الموظفين بوازرة التخطيط بجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جانب العديد من المسؤولين في حكومة الكونغو.

واستعرض المنتدى الإمكانات الزراعية والتعدينية لمحافظة كاساي الوسطى، لا سيما وأن المنطقة لديها 8000 فدان من الأراضي الخصبة والظروف الطبيعية المواتية التي تسمح بإمكانية إنتاج المحاصيل حتى ثلاث مرات في السنة.

ونوه المنتدى كذلك إلى الإمكانات الزراعية والتعدينية في مقاطعة أوبانغي الشمالية، وسلط الضوء على الموارد الطبيعية للذهب والماس في المنطقة، فضلاً عن مختلف المشاريع المتعلقة بالزراعة والبنية التحتية.

كما سلّط المنتدى الضوء على أهمية تطوير الزراعة في باس يولي حيث تمتلك غابات شاسعة وظروفا مناخية مواتية التي تناسب زراعة المحاصيل المختلفة.

وفي ختام المنتدى، أكد الجانبان، أهمية هذه الشراكة حيث أنها تفتح الفرص للاستثمار التجاري والذي سيعود بالنفع على الجانبين.

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