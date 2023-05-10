اتفاقية تعاون بين "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" ومركز "إنوفيشن هب"

المصدر: البيان

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وقعت شركة "الاتحاد للمعلومات الائتمانية"، شركة اتحادية إماراتية توفر المعلومات والتحليلات لدعم قرارات الائتمان، اتفاقية مع مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي لتطوير منظومة تعاون تهدف لتمكين الشركات الناشئة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك خلال فعاليات "قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2023" في مدينة جميرا بدبي.

وتعزز اتفاقية التعاون مكانة "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" كأداة لتمكين حلول التكنولوجيا المالية المتميزة المدعومة بمنظومة قوية من واجهة برمجة التطبيقات القائمة على البيانات، وتؤكد في الوقت ذاته التزام "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" المستمر بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات.

ويوفر الإطار التنظيمي لمركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي منصة مثالية للتعاون في هذا الشأن باعتباره منظومة رائدة للابتكار في المنطقة من خلال ما يزيد عن 650 شركة تقنية وابتكارية، بدءاً من الشركات الناشئة إلى الشركات أحادية القرن "يونيكورن". وستقوم "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" بتعزيز نمو قطاع التكنولوجيا المالية من خلال تمكين وإتاحة قنوات الوصول إلى أداة قائمة على البيانات وضمان توفير البيئة الملائمة لتطوير واختبار حلول أكثر فعالية.

وتعمل "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" على تمكين حلول التكنولوجيا المالية من خلال تبسيط الاعتماد على المعلومات لتسهيل الوصول إلى الائتمان وزيادة المسؤولية المالية وتعزيز الوعي. وتستمر "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" في العمل كمنصة للتواصل وإتاحة المنتجات المتعلقة بالائتمان والتي بدورها ستُمكن مجتمع مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي من الاستفادة من مجموعة من البيانات والمنتجات والمؤشرات الائتمانية والتحليلية لتعزيز تطوير التكنولوجيا المالية في سوق الإمارات.

ويعزز هذا التعاون الاستراتيجي دور ومكانة "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" كجهة داعمة للمنظومات المبتكرة بوصفها المصدر الوحيد للمعلومات الائتمانية في الدولة، بما يسهل الوصول إلى البيانات الموثوقة لاتخاذ قرارات الأعمال الفورية.

وبهذه المناسبة، قال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد للمعلومات الائتمانية": "يسعدنا أن نتعاون مع مركز ’ إنوفيشن هب‘التابع لمركز دبي المالي العالمي لتمكين مجتمع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وتمكين الابتكار والنمو في هذا القطاع الحيوي في دولة الإمارات. يهدف هذا التعاون إلى لعب دور محوري في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية، حيث سيعمل الجانبان على تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في تسهيل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار وتمكين دولة الإمارات من أن تصبح مركزاً عالمياً لمنظومة التكنولوجيا المالية. نتطلع إلى العمل عن كثب مع مركز ’ إنوفيشن هب‘التابع لمركز دبي المالي العالمي لتطوير المبادرات والبرامج التي من شأنها توفير فرص عمل جديدة وتوسيع نطاق وصول درجات ومؤشرات الائتمان إلى قطاعي التكنولوجيا المالية والأعمال".

وأضاف: "تمتلك ’ الاتحاد للمعلومات الائتمانية‘قاعدة بيانات على مستوى دولة الإمارات تضم أكثر من 15 مليون فرد وشركة وما يزيد على 27 مليون عقد وتسهيل ائتماني، مما يجعلها أساساً بالغ الأهمية في دعم اتخاذ القرارات الرقمية لتعزيز الاستدامة الاقتصادية. وسيسهم تعاوننا مع مركز ’ إنوفيشن هب‘التابع لمركز دبي المالي العالمي في دعم الاقتصاد الناشئ والواعد في الدولة وتلبية الحاجة المستمرة للوصول إلى البيانات والتحليلات المتقدمة".

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "نتطلع في مركز دبي المالي العالمي قدماً إلى الارتقاء بالمهارات والمواهب باعتبارهم محور التركيز الرئيسي لدينا. ولا ريب أن المزايا الاستثنائية التي توفرها كل من منظومة الأعمال في دبي ومركز ’إنوفيشن هب‘ التابع لمركز دبي المالي العالمي تعتبر بمثابة حاضنة أعمال رائدة للشركات الناشئة والكبيرة والمؤسسات المالية على غرار ’الاتحاد للمعلومات الائتمانية‘، ما يتيح لتلك المؤسسات العمل في بيئة تنظيمية تتسم بالمرونة والقوة وترعى مناقشات قادرة على خلق مفاهيم مبتكرة ومستدامة. ويتمثل الهدف من تنظيم قمة دبي للتكنولوجيا المالية في التركيز أكثر على هذه الرؤية ومواصلة العمل على الارتقاء بمكانة القطاع".

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