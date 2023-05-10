"تويج" تنضم إلى المنظومة الابتكارية لمركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت تويج "TWIG" وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية مقرها مركز دبي المالي العالمي، حصولها على رخصة اختبار الابتكار من سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي. ويتيح هذا الترخيص للشركة اختبار وتطوير منتجاتها وخدماتها ضمن بيئة تنظيمية خاضعة لقوانين المركز.

وقال شفيق إدريس، المؤسس والمدير التنفيذي في تويج "TWIG": الحصول على رخصة اختبار الابتكار محطة رئيسية في مسيرة الشركة، ويسرنا أن نكون جزءاً من المنظومة الرائدة لمركز دبي المالي العالمي الذي يأخذ على عاتقه الارتقاء بمستقبل الخدمات المالية في المنطقة والعالم".

وقال محمد البلوشي، مدير مركز "إنوفيشن هب" و"فينتك هايف" التابعين لمركز دبي المالي العالمي: يواصل المركز دوره الريادي في دعم شركات التكنولوجيا المالية وتوجهاتها الابتكارية لتحقيق النمو والازدهار، فيما نتعاون معاً لحفز مسيرة التحول ورسم مستقبل قطاع الخدمات المالية. واليوم نرحب بانضمام تويج إلى منظومتنا الابتكارية بما يدعم توجهاتها لتوسيع أعمالها في دبي وخارجها".

تمويل

وإضافة إلى حصولها على رخصة اختبار الابتكار من سلطة دبي للخدمات المالية، نجحت "تويج" كذلك في الحصول على تمويل غير مُعلن تجاوزت قيمته مليون دولار خلال جولة التمويل لمرحلة ما قبل التأسيس (pre-seed)، وذلك بدعم من شركات رأس المال الاستثماري "فينيشن في سي" و"أم أم كيه كابيتال" و"سول فينتشرز"، وبعض المكاتب العائلية الإقليمية، وعدد من أبرز المستثمرين في المنطقة. وسرعان ما أدركت هذه الجهات الاستثمارية قدرة "تويج" على إحداث تحول جذري في طريقة حفظ المستهلكين لأموالهم وإدارتها. وستستخدم الشركة التمويل لدعم جهودها التوسعية، وتسريع وتيرة نمو منصة الادخار التابعة لها في جميع أنحاء المنطقة من خلال التركيز على تعزيز الرفاهية المالية.

وقال شفيق إدريس: الحصول على دعم وثقة هؤلاء المستثمرين المتمرسين يمثل مصدر فخر لنا، لاسيما ونحن نواصل تطوير وتوسيع أعمالنا. وأثبتت منصتنا بالفعل قدرتها على تسهيل عمليات الادخار وأتمتتها وإتاحتها للجميع. وإضافة إلى تسريع وتيرة نمونا، سيتيح التمويل الجديد لنا إمكانية توفير خدماتنا للمزيد من المستهلكين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

منصة

وأطلقت تويج منصتها المؤتمتة الذكية للادخار لتزويد المستهلكين بمنظومة سهلة وذكية عالية المستوى لإدارة شؤونهم المالية الشخصية. وسيتمكن العملاء من استخدام المنصة لتخطيط أهدافهم المالية ومتابعتها وتحقيقها بمنتهى السهولة. وسيتسنى لهم ربط المنصة مع الحسابات المصرفية الحالية لتوفير تجربة سلسلة ومتكاملة. وعلاوةً على ذلك، تتعاون تويج مع الشركات لدمج حلها المبتكر لتسهيل تجربة عملائها. ويهدف هذا النهج لإدارة الشؤون المالية الشخصية إلى إحداث تحول جذري في القطاع من جهة، وتمكين المستهلكين من إدارة شؤونهم المالية بطريقة أسهل من جهة أخرى.

ويمكن تحميل منصة الادخار المؤتمتة الذكية تويج "TWIG" من متجري "أبل ستور" و"جوجل بلاي". و"تويج" هي منصة لإدارة الشؤون المالية الشخصية تمكّن الأفراد من التحكم بشكل أفضل بقراراتهم المالية. وتزود الشركة المستخدمين بأدواتٍ أساسية بما فيها آليات الادخار التلقائي، ميزات تحديد الأهداف والتحكم الذاتي بالميزانية، بالإضافة إلى الاستناد على البيانات لتحليل أدائهم وتوفير نماذج مخصصة للتثقيف المالي.

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