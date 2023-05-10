"دبي المالي" وستاندرد تشارترد يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الأصول الرقمية

المصدر: وام

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وقع بنك ستاندرد تشارترد مذكرة تفاهم مع مركز دبي المالي العالمي للتعاون في مجال الأصول الرقمية، بما في ذلك خدمات حفظ الأصول الرقمية التي سيتم إطلاقها في المركز.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش قمة دبي للتكنولوجيا المالية من قبل سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وبيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد. وتتوافق مذكرة التفاهم مع رؤية إمارة دبي لتكون في طليعة مستقبل قطاع التمويل.

وقال سعادة عيسى كاظم : "لقد نمى قطاع التكنولوجيا المالية في دبي بوتيرة عالية ليشكل محركاً رئيسياً فاعلاً في دفع عجلة الابتكار والنمو تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية لترسيخ مكانة دبي لتكون ضمن أهم أربع مراكز مالية على مستوى العالم. والمركز يرحب بهذه الشراكة البناءة مع "ستاندرد تشارترد" لبحث أطر التعاون وتحقيق المزيد من النمو والابتكار، تماشياً مع جهودنا المتواصلة في تشكيل مستقبل القطاع المالي معًا ".

ويمثل هذا الإعلان أول تجربة لوحدة أعمال ستاندرد تشارترد لخدمات الأوراق المالية في مجال الأصول الرقمية في المنطقة. وتم تصميم عروض خدمات الأوراق المالية للأصول الرقمية للبنك لتلبية حالات الاستخدام المؤسسي، والاستفادة من أفضل الإمكانات الفنية والتشغيلية في شركة "زوديا كوستدي". ولا تزال عملية إطلاق البنك لحاضنة الأصول الرقمية خاضعاً للحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

وقال بيل وينترز : "نرى أن الأصول الرقمية ستشكل جزءً مهماً من مستقبل الخدمات المالية، ونحن ملتزمون بالاستثمار في البنية التحتية والمواهب اللازمة لنكون رواد هذا المجال. تتمتع دولة الإمارات بنهجٍ متوازنٍ جداً لتبني الأصول الرقمية والتنظيم المالي، ما يجعلها السوق المثالية لنا لإطلاق خدمات حفظ الأصول الرقمية لأول مرة".

وسيتعاون بنك ستاندرد تشارترد ومركز دبي المالي العالمي أيضاً في إيجاد فرص لتعزيز بيئة أصول رقمية نابضة بالحياة ومزدهرة تعود بالنفع على اقتصاد دبي ودولة الإمارات على نطاق أوسع.

وستعزز مذكرة التفاهم التعاون الوثيق لأجندة الأصول الرقمية للبنك بالتعاون مع منصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع، منصة الابتكار الرائدة في المنطقة.

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