الرئيس المعين لـ "كوب 28" يناشد التخلص التدريجي من انبعاثات الميثان بحلول 2030

المصدر: رويترز

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قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، اليوم الأربعاء، إن قطاع النفط والغاز يجب أن يتخلص تدريجياً من انبعاثات غاز الميثان بحلول 2030، وأن هناك حاجة إلى استثمارات تكنولوجية للتحول التدريجي إلى بدائل قابلة للنمو لا تتسبب في انبعاثات كربون.

وكان الجابر يتحدث في ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ الذي ينعقد في أبوظبي بمشاركة أكثر من ألف من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمختصين وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين من حول العالم والذي يستمر لمدة يومين.

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