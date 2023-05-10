99.7 مليون درهم صافي أرباح "أبوظبي الوطنية للتأمين" خلال الربع الأول

المصدر: وام

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري مسجلة ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 17.2% لتصل إلى 99.7 مليون درهم، مقارنة مع 85 مليون درهم للفترة نفسها من 2022.

وبلغ إجمالي إيرادات التأمين للشركة نحو مليار درهم خلال الربع الأول، مقارنة مع 1.1 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2022، وبلغ صافي نتائج خدمة التأمين 94.1 مليون درهم، مقارنة مع 98.3 مليون للفترة نفسها من 2022.



وحقق صافي إيرادات الاستثمار للشركة ارتفاعاً بنسبة 94% ليبلغ 46.3 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 23.9 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022، وبلغت المصروفات التشغيلية الأخرى 42.7 مليون درهم، مقارنة بـ 38.9 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022.



ونجحت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 17 لعقود التأمين، لتستبدل بذلك معيار IFRS 4 لعقود التأمين وغيره من المعايير الأخرى اعتباراً من 1 يناير 2023. وقد أدى تطبيق هذه المعيار الدولي الجديد إلى تحولات جوهرية في محاسبة عقود التأمين وإعادة التأمين.



وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "أسهمت عمليات الاكتتاب القوية والأداء المميز للأعمال في تحقيق شركة أبوظبي الوطنية للتأمين لصافي أرباح بلغت 99.7 مليون درهم، بزيارة بنسبة 17.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما نجحت الشركة في تعزيز العائد على السهم الواحد من 0.15 درهم إلى 0.17 درهم".



وأضاف: "واصلنا الاستثمار في المجالات الرئيسية التي تساهم في تطوير عملياتنا وتعزز من وتيرة النمو المستدام. ندرك أهمية الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والابتكار لمواصلة تطوير عملياتنا التشغيلية من خلال اعتماد أحدث التقنيات والحلول المبتكرة للارتقاء بتجارب العملاء، وتعزيز كفاءة العمليات، والتمكن من التعامل بشكل أفضل مع متغيرات السوق. نؤكد التزامنا بتوظيف أحدث التطورات التقنية لتوفير أعلى مستويات الخدمة لعملائنا، ونحن على ثقة أن استثمارنا في المبادرات الرقمية وبرامج الابتكار ستمكننا من مواصلة مسيرة النجاح، و من المحافظة على مكانتنا الرائدة في صناعة التأمين".



وتابع: "ولطالما شكلت الاستدامة إحدى الركائز الأساسية التي تستند عليها عملياتنا التشغيلية، وقد حققنا تقدماً هاماً نحو إحداث تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع. وقد دفعنا التزامنا بتحقيق الاستدامة لاعتماد أفضل الحلول والممارسات المبتكرة التي أفضت إلى تحقيق فوائد ملموسة للمجتمع الذي نخدمه. وسنواصل التزامنا الراسخ بمبادئ الاستدامة كأولوية لنا في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين للمضي قدماً نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً".



من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "واصلنا خلال الربع الأول من عام 2023 الاستفادة من قدراتنا الفنية بطريقة متسقة ومنهجية، حيث أسهمت قوة السيولة والملاءة المالية وقدرات الاكتتاب المتميزة لدى الشركة إلى جانب أطر العمل القوية لإدارة مخاطر المؤسسة، والترتيبات المتقدمة لإعادة التأمين الصادر، في تمكين شركة أبوظبي الوطنية للتأمين من الحد من أعمال التأمين المعاد تأمينها بشكل كبير، والنجاح في التركيز على محافظ التأمين التي تمتاز بمساهمة قوية في إيرادات الاكتتاب".



وقال: " شهد الأداء الاستثماري للشركة تحسناً ملحوظاً خلال الربع الأول مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة التغييرات التي تم إجراؤها على نهج توزيع الأصول. كما ساهمت توزيعات الأرباح المستقرة ومكاسب المحفظة الاستثمارية بشكل إيجابي في تحقيق هذه النتائج. كما يسرنا الإعلان عن نجاحنا في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 17 لعقود التأمين، لنستبدل بذلك معيار IFRS 4 لعقود التأمين، حيث سيؤدي تطبيق المعيار الدولي الجديد إلى تحولات جوهرية في محاسبة عقود التأمين وإعادة التأمين، وسيسهم في تعزيز جودة المعلومات المالية للمستثمرين ومختلف الأطراف المعنية".

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