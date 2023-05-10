"ديوا" تنظم الدورة الـ 25 من معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية نوفمبر المقبل

المصدر: البيان

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بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية تحت شعار "في طليعة الاستدامة"، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، إلى أن دورة العام 2023 من المعرض تكتسب زخماً كبيراً في عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن تشهد إقبالاً استثنائياً، لا سيما مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي في شهر نوفمبر. كما يسهم تنظيم الهيئة للدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية 2023، بالتزامن مع المعرض، في استقطاب المزيد من الخبراء والباحثين في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. ويعد المؤتمر أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال الأنظمة الكهروضوئية.

وأضاف معالي الطاير: "يدعم معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية المنصات الفاعلة الهادفة إلى تعزيز مساهمة منطقة الشرق الأوسط في تسريع وتيرة العمل المناخي، ودفع عجلة تحول الطاقة، وإحداث قفزة نوعية على طريق تحقيق مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً لأجيالنا القادمة. ويعد المعرض حدثاً رئيسياً في جدول فعاليات الاستدامة العالمية، حيث أنه أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والقطاعات ذات الصلة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم. ويسهم المعرض في تعريف العالم على جهود دولة الإمارات وإمارة دبي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، والإنجازات المتواصلة التي تجعل من دبي نموذجاً عالمياً في جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة والاقتصاد الأخضر، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050."

ويوفر "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف إلى التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم، في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء وتقنيات تحلية المياه والمدن الذكية وغيرها. كما يتيح المعرض من خلال الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة المقامة على هامشه فرصة مهمة لتبادل الأفكار مع نخبة من الخبراء والمختصين العالميين."

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