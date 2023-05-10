مطار دبي رمز لقصة نجاح توجت درة مدن العالم

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لم يكن أحد يتصور أن المطار الصغير ذو المهبط الرملي الذي افتتحه باني نهضة دبي المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، قبل 63 عاماً، سيتحول مع مرور السنوات الى واحد من أبرز مطارات العالم. فقد كان تأسيس مطار دبي الدولي أحد أبرز المشاريع التي مهدت لنمو وازدهار دبي، وشهد المطار بتوجيهات ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، سلسلة من مشاريع التوسع، ليصبح اليوم أكثر مطارات العالم نشاطاً من حيث عدد المسافرين الدوليين، وبات رمزاً لقصة نجاح تنموية فريدة توجت دبي درة مدن العالم.

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