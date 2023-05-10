DBS أحد أكبر بنوك آسيا يعتزم التوسع في دبي

المصدر: دبي - أحمد قوجة

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كشفت تقارير إخبارية بأن أحد أكبر بنوك آسيا DBS Group Holdings يدرس التوسع في دبي، مما يجعل أكبر بنك مقرض في جنوب شرق آسيا يستكشف الدخول إلى أهم مراكز الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال بيوش جوبتا، الرئيس التنفيذي لبنك DBS، خلال مشاركته في قمة دبي للتكنولوجيا المالية: «نعيد النظر في الأطروحة القائلة بأن هناك فرصة حقيقية للقيام بالمزيد من الأشياء من دبي وفي هذه المنطقة». مشيراً إلى أن تواجد DBS ومقره سنغافورة في المنطقة محدود و «هناك فرصة لتوسيع نطاقه».

تؤكد تصريحات جوبتا على الأهمية المتزايدة لدبي، التي تظهر كوجهة مفضلة لصناديق التحوط والشركات المالية، والتي تجذبها سهولة ممارسة الأعمال التجارية، ووضع الإعفاء من الضرائب وجاذبيتها كحلقة وصل للسفر العالمي.

وأوضح جوبتا إن المراكز مثل دبي يمكن أن تعمل كوسيط محايد في عالم متعدد الأقطاب، وأن تكون قادرة على التوسط في التدفقات من الغرب والشرق. مشيراً إلى أن البنك يراجع بنيته التحتية بحثًا عن طرق جديدة لتحسين قدرات التعافي.

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