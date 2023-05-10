«بيوت»: «مارينا» الحي الأكثر بحثاً عن مبيعات الشقق الفاخرة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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حافظت مارينا دبي على مكانتها باعتبارها الحي الأكثر بحثاً عن مبيعات الشقق الفاخرة في دبي، وفق ما كشفه تقرير سوق العقارات في دبي للربع الأول من عام 2023، اتجاه بوصلة قطاع العقارات، وحدَّد المناطق السكنية الأكثر رواجاً في الإمارة؛ وفقاً لاتجاهات البحث التي رصدتها منصّة «بيوت - العقارية».

وبحسب التقرير الربع سنوي، ارتفعت الأسعار في قطاع العقارات في دبي عبر الأحياء الشهيرة، والتي تلقى رواجاً لدى البائعين وأصحاب العقارات. جاء ارتفاع سهم الأسعار المستمر، مدفوعاً بالطلب المتزايد على العقارات في المناطق الفاخرة، والمعتدلة التكلفة في دبي.

وتبعاً لبيانات موقع بيوت، ارتفعت أسعار مبيعات الشقق والفيلات في أبرز أحياء دبي بنسبة 3 % إلى 24 %، في الربع الأول من عام 2023.

وفي الربع الأول أيضاً من عام 2023، ركَّز بحث المشترين المحتملين عن شقق وفلل بأسعار معتدلة، على أحياء، مثل: قرية جميرا الدائرية، وأبراج بحيرة جميرا، وداماك هيلز 2، والينابيع، بينما اهتم المستثمرون المحتملون بالبحث عن عقارات فاخرة في: دبي مارينا، وسط مدينة دبي، نخلة الجميرة، ومنطقة ذا فيلا.

وفي السياق، سجّلت أسعار إيجارات الشقق ذات الأسعار المعتدلة في المناطق الشهيرة في دبي زيادات تصل إلى 24 %، وارتفعت تكلفة إيجارات الشقق الفاخرة بشكل ملحوظ بنسبة تصل إلى 68 %. فيما ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 2 % إلى 59 %في الأحياء الشهيرة، والمعروفة باعتدال أسعار الفلل فيها، بينما زاد طلب الإيجارات في المناطق التي تضم فلل فاخرة، بنسبة تصل إلى 89 %.

بالتزامن مع ذلك، انصبّ تركيز المستأجرين الراغبين في سكن بأسعار معتدلة على البحث عن شقق في قرية جميرا الدائرية، وبر دبي، بينما ركَّز المهتمون بالفيلات بشكل أساسي على العقارات في منطقتي:

مردف وتلال داماك 2. أمَّا الأحياء الفاخرة، مثل: مارينا دبي والخليج التجاري، كانت أكثر الخيارات رواجاً لاستئجار الشقق، في حين اجتذبت أم سقيم وجميرا معظم المستأجرين الباحثين عن الفلل باهظة الثمن.

يشار إلى أنّ إمارة دبي سجّلت 30767 صفقة بيع عقارات سكنية بقيمة 87.9 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2023، بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

شقق سكنية

وحافظت مارينا دبي على مكانتها باعتبارها الحي الأكثر بحثاً عن مبيعات الشقق الفاخرة في دبي، وارتفع متوسط سعر بيع القدم المربع للشقق في مارينا دبي بنسبة 12.5 % بمتوسط 1529 درهم خلال الربع الأول من عام 2023.

كما انجذب المشترون الذين يبحثون عن شقق راقية نحو العقارات في وسط مدينة دبي، ونخلة جميرا، والخليج التجاري، ومدينة محمد بن راشد. وارتفع متوسط سعر البيع للقدم المربع في هذه المناطق بنسبة تصل إلى 16 بالمئة، وجاءت معظم هذه الزيادات في الأسعار؛ مدفوعة بزيادة الطلب على العقارات في هذه المناطق.

ووفقاً لاتجاهات البحث التي رصدها موقع بيوت، ظلت قرية جميرا الدائرية الخيار الأول بين المستثمرين المهتمين بالشقق ذات الأسعار المعتدلة في دبي؛ حيث سجلت أسعار الشقق في قرية جميرا الدائرية ارتفاعاً بنسبة 7.83 %في سعر البيع للقدم المربع؛ ليصل إلى 908 دراهم إماراتية في الربع الأول من عام 2023.

أمَّا المناطق الأخرى التي اجتذبت المستثمرين للحصول على شقق بأسعار معتدلة، فتشمل: أبراج بحيرة الجميرا، وواحة دبي للسيليكون، والمدينة العالمية والروضة. كان ثمَّة ارتفاع بنسبة تراوحت بين 3 % إلى 11 %في متوسط سعر البيع للقدم المربع في هذه المناطق، فيما سجت أعلى زيادة في أبراج بحيرة الجميرا.

الفلل

واستمر متوسط سعر بيع الفلل الفاخرة في الزيادة بدبي، في أكثر المناطق التي تشهد بحث المستمرين، في خلال الربع الأول من عام 2023، استناداً لبيانات موقع بيوت.

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