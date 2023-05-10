2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 2.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 484 مبايعة بـ 1.67 مليار درهم، منها 49 مبايعة للأراضي بـ 317.19 مليوناً و460 مبايعة للشقق والفلل بـ 1.35 مليار درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 148 مليوناً في منطقة سيح شعيب 4، أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 150 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات. وسجلت الرهونات 334.36 مليون درهم أهمها بمنطقة برج خليفة بـ 120 مليون درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 78 هبة أهمها بمنطقة الخليج التجاري بـ 43 مليون درهم.

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