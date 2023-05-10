حضور قوي لـ«الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» في الملتقى

المصدر: الشارقة - البيان

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تشارك الشارقة في الملتقى السنوي للاستثمار من خلال جناح الشارقة، الذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وضم الجناح مشاركة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ومكتب الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد».

وأكد مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» أن الجاذبية الاستثمارية للإمارة بلغت مستويات متقدمة جداً على مستوى التنوع في خيارات المستثمرين المحليين والأجانب، حيث شملت القطاعات الرئيسية التقليدية والقطاعات الحديثة القائمة على الأفكار والابتكارات والمواهب والتقنيات المتقدمة، وبيّن المكتب أن قطاعات الإمارة شهدت تكاملاً وتناغماً في الأداء، الأمر الذي يعزّز الثقة بين أسواقها والراغبين في استثمار أموالهم في بيئة آمنة ومرنة من مختلف دول العالم.

وأوضح المكتب أن 7 قطاعات متنوعة حققت نتائج استثمارية عالية أسهمت في دعم معدلات النمو في الإمارة، هي: الرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي، والتنقل والخدمات اللوجستية، والثقافة والسياحة، والتكنولوجيا الزراعية والغذائية، والتكنولوجيا الخضراء، ورأس المال البشري والابتكار، والصناعات المتقدمة، مشيراً إلى أن هذا التنوع الذي ترعاه الشارقة وتشارك في تحقيقه كل الهيئات والمؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص جعل الإمارة من أهم حاضنات الاستثمارات بالمنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركة الإمارة، ممثلة بنخبة جهاتها وهيئاتها الاقتصادية، في ملتقى الاستثمار.

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