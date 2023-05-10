جمعة الكيت: اتفاقية الشراكة بين الإمارات والهند توفر فرصاً كبيرة للقطاع الخاص

المصدر: دبي – البيان

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شهدت دبي، أمس، احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى لبدء تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وسفارة الهند.

حضر الاحتفال جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وراجيش كومار سينغ، وسريكار ك. ريدي السكرتيران بوزارة التجارة والصناعة الهندية، وسنجاي سودهير سفير الهند لدى الإمارات.

وخلال الاحتفال أطلق مجلس ترويج تصدير الأحجار الكريمة والمجوهرات وهو هيئة تجارية مشتركة، أول مركز معارض للمجوهرات الهندي في دبي، وهو عبارة عن منصة عرض مستمرة على 365 يوماً، ويقع في سوق الذهب الجديد في ديرة، دبي.

وأكد جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، أهمية اتفاقية الشراكة الشاملة بين الإمارات والهند في دعم اقتصاد البلدين، حيث تعد الهند أحد أكبر الأسواق العالمية، وتتيح فرصاً هائلة لعمل القطاع الخاص، حيث أعدت الاتفاقية بالأساس لدعم الشركات والقطاع الخاص، وهذا ما نلحظه من نمو حجم التبادل التجاري إلى 45.5 مليار دولار خلال الـ 11 شهراً الماضية.

وقال سنجاي سودهير: «اتفاقية الشراكة اتفاقية تجارية رئيسية لتحويل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية ودفع النمو الاقتصادي. كما تبشر الاتفاقية بأنها بوابة للمصدرين الهنود للاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا».

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