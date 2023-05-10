أبوظبي تشهد إطلاق المرحلة الثانية من «ريم هلز»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة كيو للعقارات؛ هي إحدى شركات التطوير العقاري في الإمارات، التابعة لمجموعة كيو القابضة، عن إطلاق المرحلة الثانية من شققها الفاخرة الجديدة ضمن مُجمع ريم هلز. وقد جاء هذا الإطلاق بعد الإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى، إذ تم بيع جميع الوحدات السكنية التابعة لها في وقت قياسي. وستكون الشقق المطروحة في المرحلة الثانية معفاة من رسوم الخدمات لمدة عامين، مما يمنح المشروع ميزة تنافسية وجاذبة للاستثمار.

يتميز هذا المُجمع الواقع في قلب العاصمة أبوظبي بأنه أول مُجمع مسور في جزيرة الريم، حيث لاقت المرحلة الأولى من شققه السكنية اهتماماً كبيراً من المشترين نظراً لموقعها ومساحتها إلى جانب أسعارها التنافسية. وتضُم المرحلة الثانية التي أُطلقت مؤخراً مبنيين جديدين يحتويان على 300 وحدة سكنية واسعة من الشقق التي تتراوح بين غرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف، بالإضافة إلى منازل تاون هاوس بثلاث غرف نوم.

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