«بي إيه آي بارتنرز» تعرض الاستحواذ على «لوبينغ غروب»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة «بي إيه آي بارتنرز»، المتخصصة في مجال الأسهم الخاصة، عن تقديمها عرضاً ملزماً للاستحواذ على مجموعة «لوبينغ غروب»، التي تعمل في مجال تشغيل الحدائق الترفيهية في أوروبا، وذلك من شركة «مبادلة كابيتال»، والبنك الاستثماري الوطني الفرنسي «بي بي آي فرانس» في صفقة لم يكشف النقاب عن تفاصيلها.

ويقع مقر «لوبينغ غروب» الرئيسي في باريس، وتمتلك المجموعة وتدير 18 حديقة ترفيهية محلية وإقليمية مرموقة، بما في ذلك الحدائق الترفيهية، وحدائق الألعاب المائية، وحدائق الحياة البرية، وأحواض الأسماك، وتجذب هذه الحدائق سنوياً أكثر من ستة ملايين زائر، وتتوزع على ثماني دول أوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وسويسرا وهولندا وكرواتيا وألمانيا والبرتغال.

واستفادت «لوبينغ غروب» تحت ملكية «مبادلة كابيتال» من استثمارات النمو الكبيرة لتعزيز محفظتها الحالية، علاوة على التوسع من خلال عمليات الدمج والاستحواذ المتعددة.

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