ملتقى الاستثمار يبرز الفرص الواعدة والبيئة الإماراتية المثالية للأعمال

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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تواصلت، أمس، فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2023 الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في يومه الثاني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 600 متحدث.

وتركز الإمارات خلال الملتقى على إبراز العديد من فرص الاستثمار الواعدة، وبيئة الأعمال المثالية القادرة على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة مواكبة لمتطلبات ضمان إيجاد مستقبل مستدام.وأكد أحمـد أبـو الغيـط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الاقتصاد الرقمي بات يحظى باهتمام كبير للغاية بفضل الإمارات.

وقال - في كلمة خلال جلسة حول تدفق الاستثمارات المباشرة إلى الدول العربية - إن الإمارات كانت المحرك والدافع بقوة للاقتصاد الرقمي وطرحت مشروع قرار أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكثيراً ما نجحت في تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات في الاقتصاد الرقمي وتحديداً في دبي.

وتابع: يجرى الآن إعداد المسودة الجديدة بالتعاون مع مؤسسة دولية ذات خبرة كبيرة في المجال. ونتطلع في هذا الصدد إلى الانتهاء منها في أقرب الآجال تمهيداً لعرضها على القمة العربية لاعتمادها. وأشاد أبـو الغيط بالتعاون القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية واليونيدو وملتقى الاستثمار السنوي لإقامة لمناقشة واقع الاستثمار في المنطقة العربية.

تأثيرات الجائحة

وأشار إلى أن الاستثمارات الواردة إلى المنطقة العربية شهدت تراجعاً شديداً في عام 2011، ثم عاودت الصعود تدريجياً قبل أن تتأثر مرة أخرى بشكل بالغ مع حلول أزمة «كوفيد 19».

مشيراً إلى خطورة الأزمات التي حلت بالمنطقة العربية منذ عام 2011، والتي كانت تأثيراتها الاقتصادية عميقة وممتدة. وأضاف أن المنطقة العربية استقطبت خلال الفترة 2003 – 2021 ما يقرب 1.3 تريليون دولار لتمويل 14 ألف مشروع وفّرت مليوني فرصة عمل. وهو رقم غير كاف.

وأكد أن منطقة التجارة الحرة العربية ساهمت بشكل ملموس في رفع التجارة البينية العربية، وساعدت في رفع الاستثمارات في المنطقة العربية. كما أن دخول الاتفاقية العربية للتجارة في الخدمات حيز النفاذ في عام 2019 من شأنه أيضاً تعزيز الاستثمارات العربية – العربية.

مشاركة قوية

وأكد راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي – في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي» أهمية ملتقى الاستثمار السنوي في تعزيز البيئة الاستثمارية أبوظبي ودولة الإمارات. وأوضح أن الملتقى شهد نحو 13000 مشارك، ونحو 600 متحدث في 150 جلسة. وقال: يوجد العديد من الشركات استعرضت مشروعاتها الجديدة وأفكارها المبتكرة، مشيراً إلى أن المشاركة القوية تساهم في تسهيل القرارات الخاصة بالاستثمارات. وقال: هنا المستثمر يستطيع الحصول على الأفكار، وأصحاب المشروعات يستطيعون الحصول على التمويل.

استثمارات واعدة

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في الكلمة التي ألقاها في افتتاحية محور «مسار الاستثمار» ضمن أعمال الملتقى، أهمية كبيرة لتعزيز الاستثمار في قطاعات الهيدروجين وحلول الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المناخ، بما يضمن دعم جهود العمل المناخي العالمي، ويحقق تنمية اقتصادية مستدامة، كما ناقشنا الحلول الصناعية المستدامة التي تعزز من مرونة سلاسل التوريد، وتخلق قيمة مضافة للمستثمرين الصناعيين، ويساهم كذلك في بناء اقتصادات أكثر استدامة، ومجتمعات أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل.

وقال السويدي: تركز الإمارات من خلال استراتيجيتها للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز التحول التكنولوجي، وتوظيف واستغلال التكنولوجيا المتقدمة، ودعم الحلول الابتكارية التي تساهم في تحقيق الحياد المناخي، والتي بدورها توفر العديد من فرص الاستثمار الواعدة، وتهيئ بيئة أعمال مثالية قادرة على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة مواكبة لمتطلبات ضمان إيجاد مستقبل مستدام.

ونوه السويدي إلى أن الوزارة ستنظم اليوم وغداً بالتعاون مع شركة شركتي «أدنوك» و«مصدر»، «منتدى الإمارات لتكنولوجيا المناخ»، والذي يوفر منصة إقليمية ودولية مهمة للتشاور حول الاستجابة للحاجة الملحة لخفض الانبعاثات على نطاق واسع واتخاذ إجراءات تتعلق بالمناخ مع تمكين النمو الاجتماعي الاقتصادي.

فرص ناشئة

وخلال جلسة نقاشية بعنوان «حقق النجاح في الإمارات: الفرص الناشئة والنمو الصناعي»، سلطت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الضوء على المزايا التنافسية للاستثمار الصناعي في دولة الإمارات، وما توفره من بيئة أعمال متكاملة وداعمة للنمو والتطور للشركات الصناعية. سياسات مبتكرة

ووقّع ملتقى الاستثمار السنوي مذكرة تفاهم مع هب71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، للتعاون ووضع سياسات مبتكرة تعزز من قطاع الشركات الناشئة في الإمارات. وقع الاتفاقية هاشم الكعبي، رئيس خدمات الشركات في هب71، ووليد فرغل، المدير العام لملتقى الاستثمار السنوي.

مليار دولار

ووقعت مجموعة «منشا للاستثمار» مذكرات تفاهم لاستثمار مليار دولار في مشاريع البنية التحتية للطاقة الخضراء في المنطقة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين «منشا للاستثمار» والبنك الآسيوي للتنمية والاستثمار بهدف إطلاق صندوق التكنولوجيا الأخضر.

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