«الإمارات دبي الوطني» ومركز دبي المالي يدعمان «D33»

المصدر: دبي - البيان

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وقّع بنك الإمارات دبي الوطني، ومركز دبي المالي العالمي، خطاب نوايا يستهدف دعم أجندة دبي الاقتصادية «D33»، عبر إرساء مستقبل التمويل، وتحفيز الابتكار، وتعزيز قدرات المواهب، ودعم نمو ريادة الأعمال في المنطقة، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.

جرى توقيع خطاب النوايا على هامش قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2023 من قبل عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وعبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية والإدارة العليا لبنك الإمارات دبي الوطني، إضافة إلى الشركاء الرئيسيين.

وعند دخولها حيز التنفيذ، ستخلق الاتفاقية شراكة استثنائية تجمع بين بنك الإمارات دبي الوطني، أحد أكبر بنوك المنطقة وأكثرها ريادة في مجال الابتكار المصرفي الرقمي، ومركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد عالمياً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، الذي يحتضن المجموعة الأكبر من مراكز الابتكار والتكنولوجيا المالية.

مواهب

وتهدف هذه المــــبادرة المشتركة إلى رعاية المواهب الوطنية وحفز الابتكار ونمو ريادة الأعمال، وتعزيز سمعة بنك الإمارات دبي الوطني عالمياً في مجالات التكنولوجيا المالية والحوكمة البيــــــــــئيــــــة والاجتماعية وحوكمة الشركات، فضلاً عن هدفها الأســـــاسي المتمثــــل في ترســــــيخ المكانـــــة العالمية للإمــــــــارات بوصفها مركزاً عالمياً رئيســــــياً للاســـــــــتثمار.

وبموجب هذا التعاون، سيسهم مركز دبي المالي العالمي في تحقيق أولويات بنك الإمارات دبي الوطني عبر دعم جملة من مبادراته القائمة، بما في ذلك حاضنة مركز دبي المالي العالمي لشركات التكنولوجيا المالية، وشركة «فيرتشيوال هب في مركز دبي المالي العالمي»، وأجندة الفعاليات في المركز، التي توفر جميعها منصة مثلى للبنك لاستكشاف وتطوير الابتكارات والشراكات في مجالات التكنولوجيا المالية والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

آفاق

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يلتزم المركز بدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لتحويل الإمارة إلى واحدة من أفضل ثلاثة مراكز أعمال عالمية. وتؤكد هذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني إيماننا الراسخ بقوة الجهد الجماعي لدفع التغيير الذي سيفضي إلى رسم ملامح مستقبل الخدمات المالية.

وأضاف: باعتبارنا مركزاً مالياً عالمياً رائداً في المنطقة، وجهة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وداعماً رئيسياً لسوق العمل، فإننا ملتزمون بتزويد بنك الإمارات دبي الوطني بالموارد والمنصات التي تضمن له مواصلة النمو والازدهار. وسنعمل معاً على تشكيل مستقبل قطاع التمويل، وبناء اقتصاد أقوى وأكثر مرونة للمنطقة والعالم.

من جانبه، قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يلتزم البنك، باعتباره مؤسسة مصرفية وطنية رائدة، بدعم اقتصاد الإمارات، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية على المدى الطويل في عموم المنطقة. تجمعنا علاقة طويلة الأمد مع مركز دبي المالي العالمي، ترتكز إلى هدفنا المشترك في الارتقاء بدبي إلى آفاق جديدة وتحويلها إلى المركز الاقتصادي العالمي الأهم على الإطلاق. وأضاف: نثق بأن دعم مركز دبي المالي العالمي سيمكننا من حفز الابتكار وبناء شراكات أقوى تساعد في تزويد العملاء بحلول تواكب توجهات المنظومة المالية بشكل أكبر.

محاور

تجدر الإشارة إلى أن «أجندة دبي الاقتصادية D33» تتطلع إلى تقديم تجربة فريدة من نوعها في العمل والتطور، قائمة على محاور رئيسة تتجسد في العقول والأفكار الماهرة، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد المبني على الابتكار والمعرفة.

كما تسعى أجندة دبي الاقتصادية إلى تعزيز التفاعل مع مكونات القطاع الاقتصادي في دبي والإمارات، ورفع مستوى التنافسية، وتطوير مسيرة التنمية المستدامة، عبر استثمار الموقع الاستراتيجي المتفرد والمتميز لدبي، وبنيتها التحتية المتطورة لكي تظل الوجهة المفضلة لكبرى الشركات العالمية.

مستهدفات

وتتضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي، وهو ما يحقق رؤية القيادة الرشيدة نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية.

ويشكل الاقتصاد الرقمي محوراً رئيساً ضمن الخطط الاستراتيجية لاقتصاد دبي، إذ يدشن مرحلة جديدة في ريادة واستدامة نمو اقتصاد الإمارة القائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، بما يعزز تنافسية دبي ومكانتها الرائدة كمركز للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة والعالم.

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