المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلنت روڤ للفنادق، والتي تمثل مشروعاً مشتركاً بين إعمار العقارية ومراس القابضة، وشركة أرادَ، إطلاق المبيعات في مشروع روڤ منازل الجادة، والذي يمثل باقة حصرية من الشقق الراقية تحت علامة فندقية فاخرة.

وتتولى أرادَ التي تمتلك المشروع تطوير هذه المساكن، في حين تتولى روڤ للفنادق تشغيلها. وتتنوع الخيارات السكنية في روڤ منازل الجادة، حيث تضم شققاً من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، وتمثل أول انطلاقة للعلامة الفندقية الفاخرة في قطاع الإسكان، مكملة محفظة روڤ التي تضم 9 فنادق في الإمارات.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: «يسعدنا استئناف شراكتنا المثمرة مع روڤ للفنادق عبر إطلاق روڤ منازل الجادة، والتي تمثل طرحاً جديداً يكتمل بعناصر الإبداع والحيوية والطاقة الإيجابية التي يتوقعها الجميع من علامة روڤ الفندقية الفاخرة».

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